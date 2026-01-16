ИЗПРАТИ НОВИНА
Адемов за върнатия мандат: Обществото ясно заяви, че е необходима нова политическа легитимност
Автор: ИА Фокус 19:21
© bTV
Президентът Румен Радев връчи третия мандат за съставяне на правителство и той беше незабавно върнат от "Алианс за права и свободи“ (АПС).

Така страната отива към предсрочни парламентарни избори. Решението и мотивите на формацията бяха коментирани от Хасан Адемов от АПС пред bTV.

Адемов отхвърли спекулациите, че АПС е имал намерение да задържи мандата с цел печелене на време или по молба на президента. По думите му решението е взето автономно и отговорно от парламентарната група на коалицията.

"Разчетохме правилно гласа на протестиращите в края на миналата година – обществото ясно заяви, че е необходима нова политическа легитимност чрез предсрочни избори. В рамките на този парламент не е възможно да се излъчи устойчиво управление“, заяви Адемов.

Той припомни, че исторически ДПС е реализирало два пъти трети мандат – с правителствата на Любен Беров и на тройната коалиция с премиер Сергей Станишев, но подчерта, че настоящата политическа ситуация е коренно различна.

По темата за вътрешнопартийните процеси Адемов настоя за ясно разграничение между "ДПС – Ново начало“ и "Алианс за права и свободи“. Според него много избиратели все още не правят разлика между двете формации, въпреки че става дума за "съвсем различни политически проекти“.

"АПС е наследник на идеологията и ценностите на движението за права и свободи, но не може автоматично да бъде приравнявано към старото ДПС“, посочи той и добави, че върху симпатизантите и местната власт се упражнява сериозен натиск.

Въпреки неблагоприятните социологически прогнози, Адемов изрази увереност, че АПС ще бъде представен в следващия парламент. "Не подценявайте ветераните на прехода“, каза той, правейки аналогия с птицата Феникс, която възкръсва от пепелта.

По отношение на подкрепата за предишното правителство Адемов призна, че формацията е допуснала грешки, но подчерта, че целта е била да се спре поредицата от избори и да се осигури управление, което да придвижи страната към стратегически цели като Шенген и еврозоната. Той отрече твърденията, че АПС е действал с цел получаване на постове, като подчерта, че коалицията няма нито едно назначение.

Адемов изрази сериозни опасения относно провеждането на честни избори при сегашния Изборен кодекс. Той заяви, че смесеното гласуване с машини и хартия създава условия за манипулации и предупреди.


