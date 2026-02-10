АПС иска Аднрей Гюров за служебен премиер

© ФОКУС “Даваме си ясна сметка, че вие имате ограничен избор за служебен премиер и кабинет. От името на ПГ на АПС смятаме, че вашето решение за избор на служебен премиер ще получи високо одобрение в обществото. То очаква служебен премиер и кабинет, който да гарантира честни и прозрачни избори, който да осигури пълна прозрачност на изборния процес".



Това каза председателят на ПГ на АПС Хайри Садъков по време на консултациите при президента Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.



“Ние имаме нашето виждане: Андрей Гюров е най-отдалеченият служебен премиер", допълни той.



От АПС призоваха президента да наложи вето на закона за промени Изборния кодекс, които предвиждат да се ограничат до 20 секциите за гласуване извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са членки на ЕС.