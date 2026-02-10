ЗАРЕЖДАНЕ...
АПС иска Аднрей Гюров за служебен премиер
Това каза председателят на ПГ на АПС Хайри Садъков по време на консултациите при президента Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.
“Ние имаме нашето виждане: Андрей Гюров е най-отдалеченият служебен премиер", допълни той.
От АПС призоваха президента да наложи вето на закона за промени Изборния кодекс, които предвиждат да се ограничат до 20 секциите за гласуване извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са членки на ЕС.
