© ФОКУС Общественото мнение подсказва това ни наше заявление. Това заяви председателят на ПГ на АПС след консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер.



Според партията на Ахмед Доган Андрей Гюров е подходящ за този пост, предаде репортер на ФОКУС.



Садъков изтъкна, че по време на разговорите с държавния глава са повдигнали теми - важни за страната.



“Да бъдем последователни – ценовият шок. Ситуацията в страната, която се получава. Цените на електроенергията. Това са теми, които са много горещи, важни и ние имаме своята позиция. Поставихме ги и днес тук, ще ги поставим към кабинета в оставка още от днес или утре и ще търсим бързи решения, защото обществото не може да чака“.



От АПС коментираха и случая "Петрохан“. По техни думи е необходима бърза реакция на институциите в държавата по този въпрос.



“Обществените очаквания и нагласи са нещата да се случват по-бързо – това е крещящ случай. И призоваваме институциите, които са пряко отговорни по тази тема и по този въпрос, имайки предвид възможността да вземат нещата в свои ръце и много бързо да дадат отговори пред обществото. Включително очакваме и премиерът, и вътрешният министър да използват правото си да застанат пред парламента на трибуната и да обяснят какво се случва“.



