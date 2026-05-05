Агенция "Пътна инфраструктура“ стартира процедура за избор на изпълнител, който да проектира и изгради ключов участък от 1 км от южния обходен път на Ямбол. Новата отсечка е част от второкласния път II-53 Ямбол – Средец и цели да подобри транспортната свързаност и безопасността в региона, съобщиха от агенцията за Plovdiv24.bg Избраната фирма ще трябва да изготви технически проект и Подробен устройствен план (ПУП), след което да премине към реалното строителство на трасето.

Проектът предвижда следните технически параметри и удобства:

Проектиране за градски условия със скорост до 50 км/ч; Пътно платно с ширина 7,5 м; 3-метров тротоар с озеленяване от едната страна; Зона с ширина над 5 м за пешеходни и велосипедни алеи от другата страна.

Срокът за приключване на проектантските дейности е 450 дни, а самото строителство трябва да бъде реализирано за 365 дни. Прогнозната стойност на мащабната инвестиция възлиза на 3 275 638,48 евро без ДДС.

Реализацията на този участък е от критично значение за Ямбол, тъй като ще изведе интензивния тежкотоварен транзитен трафик от жилищните райони на града. Пътят осигурява директна връзка с автомагистрала "Тракия“, Западната промишлена зона и стратегическото направление към ГКПП "Лесово“.

Към момента паралелно се провежда и обществена поръчка за строителен надзор, за която вече са отворени 11 оферти. Проектът е одобрен за финансиране по програма "Развитие на регионите“ 2021-2027.