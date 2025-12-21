ЗАРЕЖДАНЕ...
|АПИ: Няма нищо вярно в твърденията на Демерджиев за закупена яхта
И допълват: "Елементарна проверка би доказала абсурдността на тази информация. В тази връзка политическите амбиции не бива да са основание за разпространение на фалшиви новини, а позицията на бивш служебен вицепремиер, вътрешен министър, правосъден министър, юрист и адвокат, изисква допълнителна отговорност при съобщаването на непроверена информация".
Припомняме, че при гостуването си в ефира на телевизията, Демерджиев коментира: "Много интересна новина достигна до мен, че едно държавно учреждение си е закупило 50-метрова яхта с кредит при това от банка с 8-членен екипаж, регистрирана в Дубай".
И допълни: "Дали случайно АПИ не е взело тази яхта и кой я ползва тази яхта? Дали не е същият, който използва самолета от Турция за Дубай регулярно?"
