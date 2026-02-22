АПИ: 405 машини са на терен!

© ФОКУС Всички пътища от републиканската пътна мрежа са обработени и проходими при зимни условия. Слаб сняг продължава да вали в 13 области. Работата по почистване и поддържане на трасетата продължава. На терен са 405 машини, съобщиха от АПИ.



За повишаване безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на отсечките. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.



Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.