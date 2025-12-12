ЗАРЕЖДАНЕ...
|А1 е носител на отличието True Leader в телекомуникациите за 2024 година
"Признанието True Leader е знаково за нас, особено в годината, в която отбелязваме 30 години от създаването на компанията. То е отражение на пътя, който А1 извървя – от мобилен оператор до най-голямата технологична компания и водещ системен интегратор в страната. Признанието отбелязва и усилията, които високоспециализираният екип на компанията влага, за да изграждаме и поддържаме най-бързата мобилна мрежа в Европа. Високите стандарти в създаването на технологични решения с дългосрочна стойност за нашите клиенти, партньори и за обществото са наша основна цел, а чрез нейното изпълнение допринасяме за цялостното икономическо развитие на страната,“ коментира Илияна Захариева, директор "Корпоративни комуникации“ в А1.
За поредна година А1 затвърждава позицията си като най-голямата ICT компания в България и лидер в системната интеграция, според класацията К100. Компанията е и начело на DigitalK 101 като водещ доставчик на телекомуникационни и ICT услуги за бизнеса у нас.
Основен фактор за това устойчиво лидерство е последователната стратегия на А1 за развитие на партньорства с глобалните технологични лидери и предоставянето на широк набор от решения за корпоративния сектор – от софтуер и инфраструктура като услуга до комплексна системна интеграция. Над 400 сертифицирани експерти и повече от 3000 професионални сертификата в различни технологични направления гарантират високото качество и надеждността на услугите за бизнес клиенти.
Телекомуникационната инфраструктура на А1 продължава да бъде сред ключовите двигатели за развитието на дигиталната среда в страната. 5G ULTRA мрежата на А1 осигурява гигабитови скорости и ниска латентност, достигайки до 88% от населението, включително всички населени места с над 3000 жители, основните пътни артерии и популярните туристически райони. Максималните измерени скорости в 5G мрежата на А1 надхвърлят 2,3 Gbps. 4G мрежата покрива повече от 99,5% от населението, като максималната измерена скорост на сваляне достига 1100 Mbps.
Устойчивите резултати са пряко отражение на инвестициите на А1 в иновации, технологично развитие и мрежова инфраструктура, както и на ангажимента на компанията да създава реална стойност за своите клиенти и партньори. По този начин А1 продължава да играе ключова роля в дигиталната трансформация на България и да утвърждава лидерската си позиция в сектора.
