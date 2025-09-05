ИЗПРАТИ НОВИНА
6 км от пътя, на който загина Сияна, ще бъдат ремонтирани
Автор: ИА Фокус 18:43
© Булфото
виж галерията
Започна ремонтът на пътя I-3 Бяла – Ботевград в участъка, където на 31 март тази година стана тежка катастрофа и загина 12-годишната Сияна.

Работните дейности обхващат близо 6 километра – от границата с област Ловеч до местността Хумата, преди село Телиш, предаде "Булфото".

Ремонтират се общо 6 км, които са точно след Телиш в посока Луковит. Очаква се ремонтът да приключи най-късно до средата на месец октомври.







