35% от българите по света са готови да се приберат, но има условие

Единственото ни послание е, че няма еднопосочен билет и, че трябва да имаме избор да се върнем. Според едно проучване 35% от българите по света са готови да се приберат при добро предложение за работа. Това каза продуцентът и съосновател на платформата Bulgaria Wants You Андрей Арнаудов, която има за задача да открие подходяща работа за българите в чужбина и да ги върне у дома.



"Това са между 700 и 800 хил. човека, защото се предполага, че между 2 и 3 млн. са напуснали страната за тези 30 години“, каза Арнаудов пред бТВ.



Според него хората са най-големия капитал на XXI век. и освен, че има огромен потенциал във връщането на българите от чужбина, трябва да се работи и по процес на задържане на онези, които са решили да "избягат“ от страната ни.



Следващото голямо събитие на Bulgaria Wants You ще бъде в Мюнхен на 9 октомври. Има много българи в Германия и много български бизнес. Там има квалифицирани кадри, както и не много квалифицирани. Ние не сме таргитирани не само към високо образовани мениджъри, но и към всякакви хора“, добави той.



Според Арнаудов България има нужда от ядрени физици - до хора, които държат чука.



"Преди събитието на Bulgaria Wants You имаше много стрес, защото в първата част на дискусията "България няма цена“ имаше доста политически гости, точно ден след като ИТН обявиха, че ще изтеглят министрите си. Имаше хора и от ИТН, и от ПП, министри и депутати и се притеснявахме, че много хора може да не дойдат в първата част. Слава богу, всички дойдоха и така дадоха оценка, че темата демография е важна и то в дълъг хоризонт“, каза Андрей Арнаудов.



Андрей Арнаудов вярва, че животът му е бил предначертан и още от дете осъзнава, че предимството му пред другите се крие в комуникационните му умения. Визията му за бъдещето е включвала, че до 35 г. ще се занимава с телевизия, а след това ще бъде политик, но никога преди създаването на DNK и Bulgaria Wants You не е вярвал, че ще се занимава с HR и Employer Branding.



“Bulgaria Wants You се превърна в моя втора работа, освен тази на продуцент“, казва Арнаудов.