300,13 лв. месечно за жена, родила и отгледала 6 деца в България
Жената е навършила пенсионна възраст, но няма право на пенсия, тъй като не отговаря на някои от изискванията на Кодекса за социално осигуряване. Персоналната пенсия се отпуска от 1 септември 2025 г. в размер на 300,13 лв. месечно. За изплащането й до края на 2025 г. са предвидени необходимите средства, в размер на 1 200,52 лв. от фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност“, в рамките на средствата, предвидени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2025 г.
Правителството е открило пропуски в нормативната уредба за атракц...
13:48 / 20.08.2025
Никола има нужда от нашата помощ, за да оздравее
12:35 / 20.08.2025
Нов инцидент в оръжейния завод "Арсенал", има загинал
12:37 / 20.08.2025
Борисов в Пловдив: Църкви, стадиони и училища – обещаваме и строи...
12:08 / 20.08.2025
България тегли заем от 250 млн. евро
12:17 / 20.08.2025
Митрополит Николай към Борисов: Бог е избрал вас да помогнете на ...
11:17 / 20.08.2025
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
