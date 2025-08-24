ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|30 млрд. лв. трябват, за да бъде подменена остарялата ВиК мрежа в страната
Холдингът беше създаден след водната кризата в Перник, с капитал от 1 милиард лева.
Според Бибов средствата се изразходват само за проекти на дъщерните ВиК дружества, които подпомагат изпълнението на европейските програми.
"Ако тези средства не бяха предоставени в последните години, проблемите в страната щяха да са много по-големи“, коментира представителят на "Български ВиК Холдинг“.
В Плевенско, където е проблемът е най-сериозен, 70% от водата се губи по мрежата и едва 30% стигат до чешмите. Причината е комбинация от остаряла инфраструктура и кражби, обяви Бибов.
"ВиК Плевен въведе мерки като зониране и намаляване на налягането, с които успя да ограничи загубите с 60–70 литра в секунда, но това не компенсира по-малкия приток от кладенците и водоизточниците“, допълни той.
В кризисния щаб се обсъждат допълнителни действия проучване на нови водоизточници и включването им в системата, ако са годни за питейни нужди.
Климатологът проф. Емил Гачев от БАН коментира, че проблемът е двустранен – съчетание между лошо управление и климатични промени.
"Последните пет години, четири от летата са сред най-сухите за последните две десетилетия. Наблюдаваме натрупване на сухи периоди, което бавно източва водния ресурс“, посочи той.
Според него инфраструктурата е ключът – загубите по мрежата трябва да бъдат намалени, защото вече не можем да разчитаме на обилни валежи да компенсират пропуските.
По думите му най-застрашени от безводие остават Северна, Североизточна и Източна България, но водната криза може да обхване и други части на страната.
"Не трябва да губим повече време. Нужно е европейските средства да се насочат целенасочено към най-критичните райони“, призова проф. Гачев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 38
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Голямата промяна в известна верига за дрехи втора употреба в Бълг...
12:13 / 24.08.2025
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по ...
11:51 / 24.08.2025
Хванаха шофьора на буса с мигранти от Лозенец! Грузинец е и опита...
12:03 / 24.08.2025
Николай Попов: Марти и Христина остават между живота и смъртта
11:24 / 24.08.2025
Борисов за МВР и ДАНС: Радев да каже какво мисли да прави
11:27 / 24.08.2025
Клиенти: Ужасно скъпо е, цената е неприемлива! Няма да даваме веч...
10:58 / 24.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Силно земетресение в Румъния
16:20 / 22.08.2025
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
14:40 / 22.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS