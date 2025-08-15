ИЗПРАТИ НОВИНА
200 км/ч и скрит номер на АМ "Тракия"
Автор: Илиана Пенова 20:58
© Facebook
Министър Гроздан Караджов хвана шофьор, карал с 200 км/ч и прикрил номера си от ТОЛ камерите с фолио. Това става ясно от публикация на министъра в социалните мрежи.

"Пътувам с автомобил на НСО по магистрала Тракия. Изпревари ни БМВ, което последвахме! Джигитът се движи със скорост между 190 и 210 километра в час. Изпреварва в аварийната лента. После ми пак ме убеждавайте, че средната скорост на магистрали не трябва да се мери. Трябва! И книжки трябва да се взимат!", написа във Фейсбук профила си министър Гроздан Караджов

"Подадох сигнал в Пътна полиция и нарушителят беше спрян на входа на град Бургас! Подадохме заедно със служителя на НСО сведение, за да дадем шанс на органите да санкционират нарушителя. Прилагам и видео доказателства!", обяснява още той. 

"Призовавам всички, които се борят истински срещу джигитите на пътя, да бъдат безкомпромисни и да подават своите сигнали в полицията
. Само с общи усилия и обществен натиск ще накараме и съда да признае показанията и видео доказателствата за безобразията по нашите пътища!

Освен всичко друго, джигитът се оказа и “хитрец" - сложил е фолио на регистрационния си номер, за да не бъде регистриран от камерите! Имам лоша новина за - камерите на ТОЛ управлението са обучени да различават измамата!

На последната рамка преди Бургас - моментната скорост е 200 км./час", зяви министрът.


Още по темата:
07.08.2025 Шофьори използват алтернативен маршрут и заобикалят тол камерите на границата с Гърция
06.08.2025 Полицай: Тази камера може да снима различни превозни средства и в трите ленти едновременно
05.08.2025 Бивш министър: Шофьорите са най-санкционираната група в обществото, а е нелепо да ги вкарваме по затворите
05.08.2025 От 5 септември по високи глоби: Цивилни полицаи в цивилни автомобили ще имат право да спират нарушители
05.08.2025 Вижте участъците по АМ "Тракия", където ще се осъществява контрол на средната скорост
05.08.2025 С новите промени шофьор няма да може да мине на ГТП, ако собственикът на колата има неплатени глоби и фишове
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Още новини от Национални новини:
Собственикът на колата от касапницата: Дал съм колата на друг чов...
19:51 / 15.08.2025
Без образование и диплома, но с книжка, нови разкрития за шофьора...
18:03 / 15.08.2025
Мъж обвини жена, че пренася бомба на летището в София
17:11 / 15.08.2025
Забравете за непоносимите жеги
16:04 / 15.08.2025
И двамата родители на 18-годишния младеж, който предизвика мелето...
16:10 / 15.08.2025
Агенцията по заетостта впрегна на работа над 7 200 айляци само за...
15:32 / 15.08.2025

