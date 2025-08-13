ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 за Киселова и 8-12 за депутатите
Причина за това отчетения от Националния статистически институт (НСИ) ръст през второто тримесечие на годината на средната заплата за страната, на база на която се определя и колко пари получават депутатите.
Повечето народни представители ще взимат много над 8 000 лева месечно, предаде "24 часа". Според парламентарния правилник те получават с 15% от определената основна заплата за участие в редовна комисия, а всеки е депутат е част от поне една такава. За председателите и заместник-председателите на комисии възнаграждението им се увеличава с още 35%. Научна степен добавя нови 10% върху основната заплата.
Същевременно съгласно Кодекса на труда всеки служител получава клас за прослужени години. За народните представители и държавните чиновници колективният трудов договор предвижда по 1% за всяка прослужена година и така за 20 години трудов стаж депутатите получават още около 2 хил. лв. В крайна сметка немалко получават поне 12 хил. лева на месец. Председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова, която има и научно звание сериозен трудов стаж ще получава над 16 хил. лева, тъй като месечното възнаграждение на шефа парламента е с 55% над средното за депутатите.
Такава заплата получава и премиерът, а възнаграждението на министрите е равна на това на председателите на комисиите в парламента.
При висшите държавни длъжности най-високо заплатена е президентската. Основното възнаграждение на държавния глава двойно по-голямо от депутатското и възлиза на 14 870 лв. месечно. Като военен Румен Радев получава по още 1 1,4% за всяка прослужена година, а той има 20 години трудов стаж. Така месечната му заплата става по-малко от 19 033 лева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 547
|предишна страница [ 1/92 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Тежка катастрофа с жертва на пътя Бургас-Слънчев бряг
09:35 / 13.08.2025
Хампарцумян: Ако наистина има необосновано покачване на цените, т...
09:31 / 13.08.2025
Шефът на ГИТ: Инспекторките при разследване на инциденти виждат г...
09:10 / 13.08.2025
Полет от София за Лондон не е допуснат във въздушното пространств...
08:49 / 13.08.2025
Вписани са 30% повече сделки с недвижими имоти спрямо миналата го...
08:41 / 13.08.2025
Наша певица: Всичко стана пред очите ми, сърцето ми се скъса
08:27 / 13.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
20:47 / 11.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Българи масово купуват скъпи имоти в престижни райони на Северна Гърция
12:57 / 11.08.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS