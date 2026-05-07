Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ускорява обновяването на 585 многофамилни жилищни сгради по Етап 1 на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), като всички дейности трябва да приключат до 30 юни 2026 г.. Програмата вече не се счита за рискова благодарение на засиления контрол и ежедневната координация с общините, като разплатените средства вече надхвърлят 175 млн. евро.

Изнесената информация от пресцентъра на регионалното министерство подчертава, че е създадена строга организация за проверка на документацията и проследяване на реалното изпълнение на обектите, информира Plovdiv24.bg.

Подробностите

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова посочи, че програмата за саниране е била спасена чрез последователна работа и ясна екипна организация. Тя подчерта, че защитеното финансиране ще донесе реални ползи за над 150 000 български граждани, които ще разполагат с по-топли, сигурни и икономични жилища. Енергийното обновяване директно намалява разходите на домакинствата за отопление и охлаждане, като същевременно подобрява градската среда и удължава живота на сградите.

Срок за изпълнение

Общо 1048 проекта са одобрени за реализация, като част от тях се управляват под ръководството на МРРБ, а други 463 блока са прехвърлени към Българската банка за развитие съгласно правителствено постановление от 2026 г.. За проектите под управление на банката срокът за изпълнение е разширен до края на 2029 г.. Експерти на министерството провеждат регулярни проверки на място, за да гарантират качеството на строително-монтажните работи, като използват Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) за осигуряване на пълна прозрачност при харченето на публичните средства.

Видими резултати от програмата вече са факт в редица градове, сред които Свищов, Кюстендил, Бургас, Габрово и Лом. Държавата работи и по дългосрочна стратегия до 2050 г., като целта е осигуряването на постоянен финансов ресурс за енергийна ефективност. Сред бъдещите приоритети се очертават и мерки за сигурност, свързани с подмяната на стари асансьори и подобряване на достъпността в жилищните сгради.