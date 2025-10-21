12-годишно момче е намушкано в столично училище

© 12-годишно момче е намушкано в училище в столичния кв. "Христо Ботев", научи "Фокус".



Сигналът за инцидента е подаден около 10 ч.



"Ученикът е ранен в областта на рамото. Линейка е откарала детето в "Пирогов", каза за "Фокус" говорителят на столичната Спешна помощ Катя Сунгарска.