101 млн. лева получиха част от земеделските стопани

© Държавен фонд "Земеделие“ (ДФЗ) преведе 101 млн. лв. (100 966 412 лв.) по интервенцията "Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ (ПРИПДСО) за Кампания 2025. Финансовата подкрепа се разпределя между 23 559 земеделски стопани, заявили подпомагане по интервенцията, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.



Съгласно разпоредбите на Наредба № 7 от 30 май 2023 г. за условията и реда за прилагане на ПРИПДСО направленията, по които се изплаща финансова подкрепа са три. По първото се подпомагат стопанства в планинските райони (НР1). Второто направление включва плащания за райони, различни от планинските райони, със съществени природни ограничения (НР2). По третото се субсидират райони със специфични ограничения (НР3).



Общо 17 664 бенефициери получиха 83 278 044 лв. по НР1. Изчисленията на финансовата помощ за всеки отделен кандидат се извършват въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи, както следва:



· за частта до 30 ха – левовата равностойност на 152 евро на хектар;



· за частта над 30 ха до 70 ха – левовата равностойност на 91 евро на хектар;



· за частта над 70 ха до 100 ха – левовата равностойност на 53 евро на хектар;



· над 100 ха – левовата равностойност на 38 евро на хектар.



По НР2 са оторизирани 16 267 030 лв., които се разпределят между на 5 208 фермери. Ставката на подпомагането се образува като се пресметне средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи. Те са определени в чл. 9 на Наредба № 7 от 30.05.2023 г., както следва:



· за частта до 30 ха – левовата равностойност на 79 евро на хектар;



· за частта над 30 ха до 70 ха – левовата равностойност на 47 евро на хектар;



· за частта над 70 ха до 100 ха – левовата равностойност на 28 евро на хектар;



· над 100 ха – левовата равностойност на 20 евро на хектар.



За райони със специфични ограничения (НР3) са изплатени 1 421 338 лв. на 687 кандидати. Изчисленията са направени като се взема предвид средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи. Те са описани в чл. 10 от Наредба № 7 от 30.05.2023 г., както следва:



· за частта до 30 ха – левовата равностойност на 74евро на хектар;



· за частта над 30 ха до 70 ха – левовата равностойност на 44 евро на хектар;



· за частта над 70 ха до 100 ха – левовата равностойност на 26 евро на хектар;



· за частта над 100 ха – левовата равностойност на 19 евро на хектар.