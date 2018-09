One Dance Week показва друг прочит на войната в Сирия

© Основателят на съвременната танцова сцена в Ливан и един от водещите арабски хореографи в света на съвременните изпълнителски изкуства Омар Раджех открива ONE DANCE WEEK 2018. Неговият спектакъл #minaret, апел срещу безразличието към неправдата и войната, ще бъде представен на 21 септември от 19:30 в Дома на културата “Борис Христов" в Пловдив.



Първият уикенд от 11-тото издание на фестивала за съвременен танц и пърформанс продължава с две солови танцови миниатюри на японския хореограф Кенджи Шинохе на 22 септември от 19:30 отново в Дома на културата в Пловдив.



Само преди две седмици #minaret на компанията Omar Rajeh / MAQAMAT бе показан за първи път при закрити врати пред професионална публика на международния форум Tanzmesse в Дюселфорд. Предпремиерата на трупата от Ливан ще бъде представена на ONE DANCE WEEK седмица преди официалната премиера в Рим.



#minaret е различна гледна точка към разрушаването на древния град Алепо в сирийския конфликт - като поредната страница от календара на вечната война. Спектакълът, обединяващ съвременен танц, дронове, арабска музика и вокали на живо, оспорва колективното примирение с погазването на човешкия живот, минало и култура. Неизбежна ли е войната? Свикнахме ли с кадрите от бойните полета? Какво ни засяга всичко това? И какво можем да направим?



И тази година ONE DANCE WEEK отбелязва силно азиатско присъствие. На 22 септември японският хореограф Кенджи Шинохе представя два авторски спектакъла, които ни хвърлят в предизвикателствата на съвременното информационно общество. С【K(-A-)O】той коментира дигитализирането на чувствата в днешната информационна ера. Достатъчни ли са емотиконите, за да изразим истинските си емоции? Обезценява ли се усмивката, ако я използваме навсякъде в онлайн общуването? Спектакълът черпи вдъхновение от популярния японски стил емотикони, познат като “каомоджи", в който се използва комбинация от йероглифи, букви и символи, за да се изрази емоция или действие в киберкомуникацията. Вторият солов спектакъл【ЛЮБОВ】се вглежда в момента преди да започнем да обичаме и задава въпроса можем ли да обичаме по свой начин, ако всички живеем все по-еднакво и все повече по стереотип.



Най-коментираното представление на тазгодишното издание на ONE DANCE WEEK е безспорно спектакълът на гръцката суперзвезда Димитрис Папайоану "ВЕЛИКИЯТ УКРОТИТЕЛ“. Хореографът, известен с впечатляващите церемонии на Олимпийските игри в Атина през 2004-та и Европейските игри в Баку през 2015-та, е и първият автор на нов спектакъл за театъра на легендата Пина Бауш във Вутерпал. Папайоану вижда сцената през перспективата на художник, телата - като инструмент за предаване на послание, а безкомпромисната му естетика е вдъхновена от древногръцката скулптура и някои от най-известните символи, митове и произведения в историята на изкуството. Интересът към първото гостуване на Папайоану в България е толкова голям, че обявените две дати бяха разпродадени месеци преди събитията. Все още можете да се сдобиете с билет за обявената извънредна дата на 30 септември с начален час 17:30.



На 28 септември, веднага след спектакъла в Дом на културата “Борис Христов", Папайоану ще получи лично от министъра на културата Боил Банов присъдения му почетен знак “Златен век" - печат на Цар Симеон Велики - златен и грамота за постиженията му в областта на културата.



“ВЕЛИКИЯТ УКРОТИТЕЛ" идва за първи път в България преди британската, американската и австралийската си премиери. Пловдив се нарежда в календара на световноизвестния гръцки артист преди Дрезден, Антверпен, Монреал и Биеналето на танца в Лион.



11-тото издание на международния фестивал за съвременен танц и пърформанс ONE DANCE WEEK ще се проведе между 24 септември и 14 октомври в Пловдив. Билети за спектаклите можете да намерите онлайн в системата на EpayGo.bg, както и на касите на EasyPay. Поради високия интерес към фестивала силно препоръчваме предварителното закупуване на билети.



ONE DANCE WEEK се организира от Фондация "ЕДНО за култура и изкуства“ и е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019. Фестивалът се осъществява с подкрепата на Министерството на културата.