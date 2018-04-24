ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
×èòàòåëñêè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
|Åäíî îò íàé-çíàêîâèòå çàâåäåíèÿ â Ïëîâäèâ ñòàâà ÷àëãà áàð?
Åäèíñòâåíèÿò òåõíî êëóá â Ïëîâäèâ - Plazma íà Ñòî÷íà ãàðà, ñòàâà ÷àëãà çàâåäåíèå. Íÿìà äðóã êëóá â Ïëîâäèâ, êîéòî äà îðãàíèçèðà òåõíî ïàðòèòà è äà êàíè çâåçäè îò ñâåòîâíà âåëè÷èíà. À ñåãà è òîé ñòàâà ÷àëãîòåêà. Ïîï ôîëêúò ïðåâçå ãðàäà, âúçìóùàâàò ñå ôåíîâå íà åëåêòðîííàòà ìóçèêà è äèäæåè ïîä òåïåòàòà.
Plazma
áóë. "Õðèñòî Áîòåâ" N82
0 êîìåíòàðà çà Plazma
Ïî äóìèòå èì Ðlazma, êîéòî ñúùåñòâóâà ïîâå÷å îò 15 ãîäèíè, å ïúðâèÿò êëóá â ãðàäà, íàëîæèë è ðàçâèë òåõíî è òåê õàóñà â Ïëîâäèâ. Â ïðåäñòàâÿíåòî íà çàâåäåíèåòî â èíòåðíåò ñúùî å íàïèñàíî, ÷å Plazma å "ðàçëè÷íîòî" ìÿñòî çà çàáàâëåíèå. "Ìóçèêàòà è ñòèëà íà êëóáà ñà â ðàçðåç íà ìàñîâèòå êëóáîâå â Ïëîâäèâ", ãëàñè ðåêëàìàòà íà íîùíèÿ êëóá.
Êîìåíòàðè (6)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
íà 24.04.2018 ã.
+3
íà 24.04.2018 ã.
-1
íà 24.04.2018 ã.
+3
íà 24.04.2018 ã.
0
íà 24.04.2018 ã.
0
Ñïîäåëè êàêâî íîâî....
íà 24.04.2018 ã.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Äåâîéêàòà îò óìîïîìðà÷èòåëíèÿ åêøúí ïðåä "Îàçèñ" íèêîãà ïîâå÷å íÿ...
20:50 / 24.04.2018
Åêñêëóçèâíî: Çàäúðæàõà Ïàòêàòà çà òðàôèê íà îðãàíè
20:11 / 24.04.2018
Äîáàâèõà íîâè áåçöåííè ïîïúëíåíèÿ êúì ôèëèáåëèéñêèÿ æàðãîí
19:46 / 24.04.2018
Ùåðêàòà íà Âàíêî 1 òàéíî ùðàêíàòà â ëþáîïèòíà ïîçà
16:33 / 24.04.2018
Ñàáîòàæ! Áðîêåðñêà ôèðìà ñ 2 ëåâà êàïèòàë áëîêèðà ðåìîíòà íà "Êóê...
15:05 / 24.04.2018
Çäðàâêî Äèìèòðîâ: Êìåòñêèòå èçáîðè íå ñà ìè ïðèîðèòåò, èìàì ñè ìí...
18:52 / 24.04.2018
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Âèæòå íàñåëåíèåòî íà Áúëãàðèÿ ïî ãðàäîâå
20:35 / 23.04.2018
Ãàáðèåëà ñå ñðèíà ïñèõè÷åñêè, èçíåñå ñå îò "Îàçèñ" è âå÷å íå å òàíöüîðêà
16:07 / 23.04.2018
Êóëòîâî çàâåäåíèå èç÷åçâà çàâèíàãè îò ëèöåòî íà Ïëîâäèâ
11:28 / 24.04.2018
Áëàãîçâó÷íè è êðàñèâè èìåíà ïðàçíóâàò äíåñ
08:42 / 23.04.2018
Ñïðÿõà âëàê ó íàñ, çà äà ñïàñÿò ìåäèöèíñêà ñåñòðà ñëåä çìèéñêî óõàïâàíå
13:54 / 24.04.2018
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS