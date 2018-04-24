Åäíî îò íàé-çíàêîâèòå çàâåäåíèÿ â Ïëîâäèâ ñòàâà ÷àëãà áàð?

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Èçòî÷íèê: â. "Ìàðèöà" 21:36 / 24.04.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Ôåéñáóê
Plazma
áóë. "Õðèñòî Áîòåâ" N82

0 êîìåíòàðà çà Plazma
Åäèíñòâåíèÿò òåõíî êëóá â Ïëîâäèâ - Plazma íà Ñòî÷íà ãàðà, ñòàâà ÷àëãà çàâåäåíèå. Íÿìà äðóã êëóá â Ïëîâäèâ, êîéòî äà îðãàíèçèðà òåõíî ïàðòèòà è äà êàíè çâåçäè îò ñâåòîâíà âåëè÷èíà. À ñåãà è òîé ñòàâà ÷àëãîòåêà. Ïîï ôîëêúò ïðåâçå ãðàäà, âúçìóùàâàò ñå ôåíîâå íà åëåêòðîííàòà ìóçèêà è äèäæåè ïîä òåïåòàòà.

Ïî äóìèòå èì Ðlazma, êîéòî ñúùåñòâóâà ïîâå÷å îò 15 ãîäèíè, å ïúðâèÿò êëóá â ãðàäà, íàëîæèë è ðàçâèë òåõíî è òåê õàóñà â Ïëîâäèâ. Â ïðåäñòàâÿíåòî íà çàâåäåíèåòî â èíòåðíåò ñúùî å íàïèñàíî, ÷å Plazma å "ðàçëè÷íîòî" ìÿñòî çà çàáàâëåíèå. "Ìóçèêàòà è ñòèëà íà êëóáà ñà â ðàçðåç íà ìàñîâèòå êëóáîâå â Ïëîâäèâ", ãëàñè ðåêëàìàòà íà íîùíèÿ êëóá.







Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Â ïåòúê è ñúáîòà âå÷åð ñ àâòîìîáèë íå ìîæåø äà ñòèãíåø äî ñòî÷íà ãàðà. Êàòî àáèòóðèåíòñêè áàë å. Âñè÷êî ñòàíà ñàìî ÷àëãà, äþíåðè è àíöóçè. Åäèí äåí ìîæå è Ñòàðèÿ Ãðàä äà ãî ðàçðóøàò çà äà íàïðàâÿò íÿêîé áàðäàê, ÷å íÿìà êúäå äà õîäÿò äà âúðòÿò ãþáåêà. Â àâòîáóñèòå ñúùî áóìòè ÷àëãà, îò êîëèòå ñå íîñè ÷àëãà, ïðîñòî âñè÷êè ñòàíàõà ïîìèÿðè.
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×å èìà ëè îùå íÿêîé , êîéòî ñëóøà ÷àëãà ? Àç ñàìî ñåëÿíèòå îò îêîëíèòå íà Ïëîâäèâ ñåëà çíàì äà ñëóøàò ÷àëãà .
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Íàèñòèíà íåùàòà ñòàâàò òðàãè÷íè çà ôåíîâåòå íà ðîêà, äåíñà, òåõíîòî, õèï-õîïà....èçîáùî çà ôåíîâåòå íà âñÿêà äðóãà ìóçèêà îñâåí ÷àëãàòà. Âå÷å íÿìà êúäå äà ñå îòèäå. Âñå ñè ìèñëåõ, ÷å â òîâà îòíîøåíèå âúðâèì íàïðåä è ùå âèæäàìå âñå ïîâå÷å ðàçíîîáðàçèå, íî çà ñúæàëåíèå òúï÷åì íà åäíî è ñúùî ìÿñòî. Óæ âñåêè ñå îïëàêâà îò ÷àëãàòà, à ÷àëãàäæèéíèöèòå âñå ñå ïðúñêàò ïî øåâîâåòå îò ïîñåòèòåëè. Äàæå ñåãà äîêàòî ïèøà òîçè êîìåíòàð ÷óâàì äèâà ÷àëãèÿ îò ïðåìèíàâàùà êîëà. È âúïðåêè ÷å íå ñúì ôåí íà òàçè ìóçèêà íå âèíÿ ñîáñòâåíèöèòå íà çàâåäåíèÿ çà òîâà, ÷å íàáëÿãàò íà ÷àëãàòà. Òå ïðîñòî ïðàâÿò òîâà, êîåòî èì íîñè íàé-ìíîãî ïàðè. Òîâà, êîåòî èñêà ìíîçèíñòâîòî. ×àëãàòà ïðîäúëæàâà äà íîñè ïàðè â Áúëãàðèÿ, õîðàòà ïðîäúëæàâàò äà õîäÿò - è òî âñå ïî-÷åñòî - ïî ÷àëãîòåêè è òàêà íàòàòúê è òàêà íàòàòúê. È êàêâîòî è äà ñè ãîâîðèì, íåùàòà íÿìà äà ñå ïðîìåíÿò. Ïðîñòî ìàíòàëèòåòà íà ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò áúëãàðèòå å òàêúâ - äàé ÿêî ÷àëãà, äàé ÿêî ïîðêàíå êàòî çà ïîñëåäíî, ÿêî êðåùåíå è äðóñàíå ïî ìàñèòå. Òîâà å.
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Zorin Ivanov Àçèñêàòà çàâëàäÿ ñâåòà áðÿò ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚
íà 24.04.2018 ã.
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Íàñåëåíèåòî íà Îàçèñèòå òðÿáâà äà ñå çàáàâëÿâà ïîäîáàâú÷íî. Ñòîëèöà íà êóëòóðàòà
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Äåâîéêàòà îò óìîïîìðà÷èòåëíèÿ åêøúí ïðåä "Îàçèñ" íèêîãà ïîâå÷å íÿ...
20:50 / 24.04.2018
Åêñêëóçèâíî: Çàäúðæàõà Ïàòêàòà çà òðàôèê íà îðãàíè
20:11 / 24.04.2018
Äîáàâèõà íîâè áåçöåííè ïîïúëíåíèÿ êúì ôèëèáåëèéñêèÿ æàðãîí
19:46 / 24.04.2018
Ùåðêàòà íà Âàíêî 1 òàéíî ùðàêíàòà â ëþáîïèòíà ïîçà
16:33 / 24.04.2018
Ñàáîòàæ! Áðîêåðñêà ôèðìà ñ 2 ëåâà êàïèòàë áëîêèðà ðåìîíòà íà "Êóê...
15:05 / 24.04.2018
Çäðàâêî Äèìèòðîâ: Êìåòñêèòå èçáîðè íå ñà ìè ïðèîðèòåò, èìàì ñè ìí...
18:52 / 24.04.2018

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Âèæ îùå:
Âèæòå íàñåëåíèåòî íà Áúëãàðèÿ ïî ãðàäîâå
20:35 / 23.04.2018
Íàìåðèõà ïðîñíàò íà ïîäà è â áåçïîìîùíî ñúñòîÿíèå áèâø "âåëèê" ïëîâäèâñêè äåïóòàò
09:08 / 23.04.2018
2 ãîëåìè ïëîâäèâñêè ñåëà ñ æèâè âåðèãè ñðåùó ïëàíîâåòå íà áîñîâåòå íà ÏÈÌÊ
21:22 / 23.04.2018
Ãàáðèåëà ñå ñðèíà ïñèõè÷åñêè, èçíåñå ñå îò "Îàçèñ" è âå÷å íå å òàíöüîðêà
16:07 / 23.04.2018
Êóëòîâî çàâåäåíèå èç÷åçâà çàâèíàãè îò ëèöåòî íà Ïëîâäèâ
11:28 / 24.04.2018
Áëàãîçâó÷íè è êðàñèâè èìåíà ïðàçíóâàò äíåñ
08:42 / 23.04.2018
Ñïðÿõà âëàê ó íàñ, çà äà ñïàñÿò ìåäèöèíñêà ñåñòðà ñëåä çìèéñêî óõàïâàíå
13:54 / 24.04.2018
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
ÁÊ Àêàäåìèê Ïëîâäèâ, ñåçîí 2017/2018
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