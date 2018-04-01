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|Îïàñíî áåçóìèå: Ó÷åíèöè ñå ïîêàòåðèõà íà çàäíèÿ êàïàê íà àâòîáóñ â äâèæåíèå
Íà íåÿ ñå âèæäàò òðèìà ìëàäåæè ñ ðàíèöè, êîèòî ñà ñå çàêà÷èëè íà çàäíèÿ êàïàê íà àâòîáóñ íîìåð 7, îò ìàñîâèÿ ãðàäñêè òðàíñïîðò íà Ïëîâäèâ, äîêàòî å â äâèæåíèå.
"Ïðîñòîòèÿòà íå õîäè ïî ãîðàòà!!! Äóìèòå ãè îñòàâÿì íà âàñ", áå êðàòêèÿò êîìåíòàð íà íàøèÿò ÷èòàòåë.
Êîìåíòàðè (5)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
21-ãîäèøíà ïèÿíà è äðîãèðàíà å ïðåäèçâèêàëà ìåëåòî ïðåä "Îàçèñ"-è...
13:20 / 15.04.2018
Ïèÿíà èëè äðîãèðàíà æåíà å ïðåäèçâèêàëà ìåëåòî äî "Îàçèñèòå"
12:19 / 15.04.2018
Âñå îùå íå ñà ðàçïîçíàëè ñàìîóáèåöà, õâúðëèë ñå ïîä âëàêà Àñåíîâã...
09:27 / 15.04.2018
Òå÷å îáñëåäâàíå â êèíî "Êîñìîñ", çàïî÷âà è îò÷óæäàâàíåòî íà èìîòè...
09:00 / 15.04.2018
Ïðàâÿò ôèçêóëòóðåí ñàëîí â ó÷èëèùå "Åêçàðõ Àíòèì I"
08:55 / 15.04.2018
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ñëåäîâàòåë ñ øîêèðàùà âåðñèÿ çà êàòàñòðîôàòà
16:49 / 14.04.2018
Èìà è äåöà ñðåä çàãèíàëèòå â òåæêîòî ÏÒÏ íà "Òðàêèÿ", ðàíåíèòå - ïîíå 20
12:24 / 13.04.2018
Èìà çàãèíàëè â àäà íà ÀÌ "Òðàêèÿ", ðàíåíèòå ñà äåñåòêè
12:04 / 13.04.2018
16-ãîäèøíî ìîìè÷å å ñðåä æåðòâèòå íà â÷åðàøíàòà àäñêà êàòàñòðîôà
10:45 / 14.04.2018
Àêòóàëíè òåìè
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Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
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