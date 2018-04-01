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Ïëîâäèâ÷àíêà: Ïîëó÷àâàì ôàëøèâè ïèñìà çà áëîêèðàíè áàíêîâè ðåãèñòðàöèè
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 09:03 / 13.04.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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âèæ ãàëåðèÿòà
Ïëîâäèâ÷àíêà ñå ñâúðçà ñ Plovdiv24.bg, çà äà ðàçêàæå: "Çäðàâåéòå! Íå çíàì äàëè ïðåäñòàâëÿâà èíòåðåñ çà Âàñ, íî îò ïîíå ñåäìèöà ïîëó÷àâàì ïèñìà îò êàêâè ëè íå áàíêè, ÷å âèäèø ëè ìè áèëà áëîêèðàíà ðåãèñòðàöèÿòà è ïðî÷èå. Åäíî-äâå ñúîáùåíèÿ áèâà, àìà òî å åæåäíåâèå è ïî íÿêîëêî, ðàçáèðà ñå, àç íÿìàì ðåãèñòðàöèÿ â òåçè áàíêè..."







Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Àç âñåêè äåí ïîëó÷àâàì îò ÖÊÁ, Ôèáàíê, Èïåé è Ïåé ïàë. Íî àêî öúêíåòå íà ëèíêà âè âîäè íà ñòðàííè àäðåñè. Ïîñëåäíîòî ìè áåøå êîëóìáèÿ íåùî ñè ðŸ˜€
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Ñïîðåä ìåí íå ñòàâà âúïðîñ çà äàííè, à îïèò çà èçòî÷âàíå íà ñìåòêàòà. Àç ñúùî ïîëó÷àâàì îò èçâåñòíî âðåìå òàêèâà ïèñìà. Öúêàò íà ñëó÷àåí ïðèíöèï è àêî ïîïàäíàò íà ÷îâåê êîéòî èìà ñìåòêà â äàäåíàòà áàíêà ìîæå äà ñå õâàíå è äà ñè àêòóàëèçèðà èíôîðìàöèÿòà êàêòî ãî ïîäêàíâàò â ïèñìîòî. Ïî òîçè íà÷èí ñå ñäîáèâàò ñ äàííèòå ìó è ìîãàò äà îïåðèðàò ñúñ ñìåòêàòà ìó. Íå ñå âðúçâàéòå íà òèÿ ìàíåâðè. Íèêîÿ áàíêà íå àêòóàëèçèðà êàêâîòî è äà áèëî îíëàéí.
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Ìíîãî óñëîæíÿâàò íåùàòà ñ òîçè phishing. Äàëå÷ ïî-óäîáíî áè áèëî çà ãîñïîæàòà äà ãè õâúðëè ïðåç òåðàñàòà. :))))
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È ñúïðóãà ìè ïîëó÷è ïîäîáíè îò íÿêîëêî áàíêè??? Ñ êîéòî íå å èìàë âçàèìîîòíîøåíèÿ íèêîãà? Êàê ñòèãàò äî äàííèòå íè,íå ñå çíàå!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Íîâè òðè ñòàáèëíè ãðóïè ñå âêëþ÷âàò â Hills Of Rock 2018 íà Ãðåáí...
11:58 / 13.04.2018
Îòêðèõà ñòðàõîòíà íîâà ñïîðòíà ïëîùàäêà â ó÷èëèùå "Õðèñòî Áîòåâ"
11:24 / 13.04.2018
Ïîæàð ãîðè íà Ãîëÿìîêîíàðñêî øîñå
11:05 / 13.04.2018
ÌÂÐ: Áëúñíàòàòà îò êàìèîí æåíà å ïðåñè÷àëà íà ÷åðâåíî!
10:08 / 13.04.2018
Êàìèîí áëúñíà æåíà íà áóëåâàðä "Õðèñòî Áîòåâ" â Ïëîâäèâ
09:41 / 13.04.2018
Íà òîâà ìÿñòî â ñúðöåòî íà Ïëîâäèâ íèêîãà ïîâå÷å íÿìà äà èìà êîëè...
09:32 / 13.04.2018

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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Âèæ îùå:
Çàïîðèðàõà àâîàðè çà ìèëèîíè íà èçâåñòåí ïëîâäèâñêè áèçíåñìåí-êîìáèíàòîð
19:03 / 12.04.2018
"Ñòàíè áîãàò" ñòàâà "Ñòàíè çà ñìÿõ" çàðàäè ó÷àñòèåòî íà òàçè ãîñïîæèöà
20:01 / 11.04.2018
Äî Ïëîâäèâ: 200 æåíè îñòàíàõà áåç ðàáîòà è çàïëàòè ñëåä ñòóäåí äóø îò àâñòðèéñêèÿ ñîáñòâåíèê
13:44 / 12.04.2018
Çàâîä äî Ïëîâäèâ çà ìèëèîíè åâðî îòêðèâà ìíîãî íîâè ðàáîòíè ìåñòà
09:03 / 11.04.2018
Õà äà âè âèäèì ñåãà, ïëîâäèâ÷àíè! Çíàåòå ëè æàðãîíà íà Ôèëèáåòî?
20:54 / 11.04.2018
Ïëîâäèâ îñòàâà áåç åäíà îò åìáëåìèòå ñè?
22:12 / 11.04.2018
Âèæòå ñêàíäàëíèÿ ðàçêàç íà Èëèÿí çà óáèéñòâîòî íà êðàñèâàòà Ìèëåíà!
14:32 / 11.04.2018
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
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Ñåëåêöèÿ è çèìíà ïîäãîòîâêà íà Ëîêî 2018
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