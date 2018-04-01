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Êîìåíòàðè (6)
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Íîâè òðè ñòàáèëíè ãðóïè ñå âêëþ÷âàò â Hills Of Rock 2018 íà Ãðåáí...
11:58 / 13.04.2018
Îòêðèõà ñòðàõîòíà íîâà ñïîðòíà ïëîùàäêà â ó÷èëèùå "Õðèñòî Áîòåâ"
11:24 / 13.04.2018
Ïîæàð ãîðè íà Ãîëÿìîêîíàðñêî øîñå
11:05 / 13.04.2018
ÌÂÐ: Áëúñíàòàòà îò êàìèîí æåíà å ïðåñè÷àëà íà ÷åðâåíî!
10:08 / 13.04.2018
Êàìèîí áëúñíà æåíà íà áóëåâàðä "Õðèñòî Áîòåâ" â Ïëîâäèâ
09:41 / 13.04.2018
Íà òîâà ìÿñòî â ñúðöåòî íà Ïëîâäèâ íèêîãà ïîâå÷å íÿìà äà èìà êîëè...
09:32 / 13.04.2018
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Çàïîðèðàõà àâîàðè çà ìèëèîíè íà èçâåñòåí ïëîâäèâñêè áèçíåñìåí-êîìáèíàòîð
19:03 / 12.04.2018
"Ñòàíè áîãàò" ñòàâà "Ñòàíè çà ñìÿõ" çàðàäè ó÷àñòèåòî íà òàçè ãîñïîæèöà
20:01 / 11.04.2018
Çàâîä äî Ïëîâäèâ çà ìèëèîíè åâðî îòêðèâà ìíîãî íîâè ðàáîòíè ìåñòà
09:03 / 11.04.2018
Õà äà âè âèäèì ñåãà, ïëîâäèâ÷àíè! Çíàåòå ëè æàðãîíà íà Ôèëèáåòî?
20:54 / 11.04.2018
Ïëîâäèâ îñòàâà áåç åäíà îò åìáëåìèòå ñè?
22:12 / 11.04.2018
Âèæòå ñêàíäàëíèÿ ðàçêàç íà Èëèÿí çà óáèéñòâîòî íà êðàñèâàòà Ìèëåíà!
14:32 / 11.04.2018
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