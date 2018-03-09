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Áðàòúò íà Ïëúõà: Âðåìå å äà ñúäèì æåíàòà íà äîêòîðà, áîðèì ñå äî äóïêà
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 16:47 / 09.03.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Ôåéñáóê
"Ùå ñå áîðèì äî äóïêà çà òåá, áðàòêî." Òîâà íàïèñà â ñîöèàëíàòà ìðåæà íà ðàçâàëåí áúëãàðñêè ñ ëàòèíñêè áóêâè áðàòúò íà Ãåîðãè Äæåâèçîâ - Ïëúõà. Â ïîñòà ñè òîé îáÿâÿâà, ÷å å âðåìå äà ñúäÿò æåíàòà íà äîêòîðà, çàùîòî ëúæå. Âúïðîñíèÿò ïóñíà è æèâî ïðåäàâàíå îò ïîãðåáàëíîòî øåñòâèå èç óëèöèòå íà "Ñòîëèïèíîâî". Ïðîôèëúò îáà÷å áå èçòðèò äíåñ ñëåäîáåä.

Êàêâî òî÷íî ñå å ñëó÷èëî â íîùòà, êîãàòî ä-ð Èâàí Äèìèòðîâ ïðîñòðåëÿ Ïëúõà - Plovdiv24.bg ïóáëèêóâà ïúëåí çàïèñ íà áðèôèíãà íà ïðîêóðàòóðàòà. À åòî è ðåçþìå íà âñè÷êî, èçíåñåíî íà íåãî:

"Òâúðäåøå ñå, ÷å êðàäåöúò (ïîñòðàäàëèÿò), êîéòî äåéñòâèòåëíî å êðàäåö è òîâà å ôàêò, å âëÿçúë â äîìà íà îáâèíÿåìèÿ â æèëèùåòî. Òâúðäåøå ñå, ÷å å èìàëî ñúó÷àñòíèê. Òâúðäåøå ñå, ÷å â æèëèùåòî ñà áèëè ñúïðóãàòà è äâåòå äåöà íà äîêòîðà. Òâúðäåøå ñå, ÷å îãíåñòðåëíîòî îðúæèå å áèëî ïðèòåæàíèå íà ñàìèÿ êðàäåö èëè íà íåãîâèÿ ñúó÷àñòíèê", çàïî÷íà îêðúæåí ïðîêóðîð Ðóìåí Ïîïîâ.

Ñëåä ìíîæåñòâî ñëåäñòâåíè äåéíîñòè è ñëåä ðàçïèò íà ïîâå÷å îò 15 ñâèäåòåëè å óñòàíîâåíî:

Êúì ìîìåíòà íà èçâúðøåíèÿ îïèò çà êðàæáà îò ñòðàíà íà óáèòèÿ â æèëèùåòî íà âòîðèÿ åòàæ íå ñà áèëè íèòî ñúïðóãàòà, íèòî äâåòå äåöà íà Èâàí Äèìèòðîâ, ñåìåéñòâîòî íà äîêòîðà ñå å íàìèðàëî, à è ïîíàñòîÿùåì æèâåå, â Êðóìîâî. Òîçè ôàêò ñå óñòàíîâÿâà îò ïîêàçàíèÿòà íà Äèìèòðîâ, âêëþ÷èòåëíî ïðåä íåãîâèÿ àäâîêàò. 

Âòîðè ôàêò - óáèòèÿò Äæåâèçîâ íå å èìàë ñúó÷àñòíèê. Îïèòàë ñå å äà êðàäå íå îò æèëèùåòî íà Äèìèòðîâ, à îò ãàðàæà, êîéòî ñå íàìèðà â äâîðà íà êîîïåðàöèÿòà. 

Òðåòî - óñòàíîâåíî å êàòåãîðè÷íî, ÷å ñáëúñúêúò ìåæäó äâàìàòà è ïîñëåäâàëèòå èçñòðåëè ñà ñå ñëó÷èëè â äâîðà íà êîîïåðàöèÿòà, à íå â æèëèùåòî. Óñòàíîâåíî å ñúùî, ÷å ïðåäè òîâà äîêòîðúò áëèçî 30 ìèíóòè å íàáëþäàâàë ïðèãîòîâëåíèÿòà íà êðàæáàòà, áåç äà ñèãíàëèçèðà íà êîãîòî è äà å áèëî, âêëþ÷èòåëíî è íà ïðàâîîõðàíèòåëíèòå îðãàíè. 

Ñëåä òîâà, âúîðúæåí ñ íåçàêîííî ïðèòåæàâàí ïèñòîëåò "Âàëòåð", å ñëÿçúë â äâîðà, çà äà "ïðåóñòàíîâè êðàæáàòà". Ïî ðàçêàçà íà ñàìèÿ Äèìèòðîâ, ïúðâî å èçâèêàë "Ñòîé, ïîëèöèÿ", ñòðåëÿë å ïðåäóïðåäèòåëíî è ñëåä òîâà å èçñòðåëÿë "öåëèÿ ïúëíèòåë". 

"Íàïàäåíèåòî îáà÷å å ñòàíàëî äî ãàðàæà, èçñòðåëèòå ñà ïðåä âðàòàòà íà ãàðàæà, íà óëèöàòà, à íå â æèëèùåòî", ïîÿñíè Ðóìåí Ïîïîâ.

Ìåæäóâðåìåííî, êîãàòî Ïëúõà å ïîáÿãíàë, çàïî÷íàë äà çàìåðâà äîêòîðà ñ ïðåäìåòè. 

"Íà òðè ïúòè å ïðîìåíÿíà âåðñèÿòà êàêâè ñà òåçè ïðåäìåòè - ìåòàëíà òðúáà, òàáåëà è íîæ", ðàçêàçà îùå ïðîêóðîð Ïîïîâ. Ñàìèÿò íîæ îáà÷å íå å áèë ïðèòåæàíèå íà êðàäåöà, â ïîñëåäñòâèå å îòêðèò â äîìà íà äîêòîðà - èçìèò îò êðúâòà. 

Â êðàéíà ñìåòêà êðàäåöúò óñïÿâà äà èçìèíå 110 ìåòðà è ñå å ñêðèë äî àâòîìîáèëà, êúäåòî íà ñëåäâàùàòà ñóòðèí å îòêðèò è òðóïúò ìó. Ïðîñòðåëÿí å îò óïîð â ãúðäèòå, èçñòðåëúò å îòãîðå íàäîëó, òúé êàòî Äæåâèçîâ å áèë íèñúê - îêîëî 1,65, à äîêòîðúò áëèçî 2 ìåòðà, ðàçêàçà îêðúæíèÿò ïðîêóðîð. Ïðèáëèçèòåëíèÿò ÷àñ íà ñìúðòòà å 2 ñëåä ïîëóíîù.

Ñëåä èíöèäåíòà äîêòîðúò çâúíè íà äâàìà ñâîè ïðèÿòåëè, åäèíèÿò ìó ïîìàãà äà çàëè÷è è èçõâúðëè ñëåäèòå îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî, äðóãèÿò ïúê èìà îòíîøåíèå êúì óêðèâàíå íà ïèñòîëåòà. 

Çà âñè÷êî òîâà èìà ñâèäåòåëñêè ïîêàçàíèÿ è íà ïîìàãà÷à, è íà ñàìèÿ äîêòîð. Èìà è âèäåîçàïèñè, êîèòî ïîêàçâàò äåéñòâèÿòà ñëåä ñòðåëáàòà. Çàïèñè íà ñàìàòà ñòðåëáà âåñå îùå íå ñà ñå ïîÿâèëè, ìàêàð ÷å â ìîìåíòà ñå óñòàíîâÿâà èìà ëè èçòðèòè òàêèâà, çàùîòî äîêòîðúò å ïîìîëèë äâàìà äóøè, ïðèòåæàâàùè êàìåðè â ðàéîíà, äà èçòðèÿò çàïèñè íà ñóòðèíòà ñëåä óáèéñòâîòî.

Îñòàâà äà âèñè âúïðîñúò çàùî äîêòîðúò íå ñå å îáàäèë íà 112 ñëåä ñòðåëáàòà, ìàêàð ÷å å áèë ìîëåí èçðè÷íî è îò ïðèÿòåëÿ - ïîìàãà÷ è îò ëåëÿ ñè, êîÿòî å ñðåä ðàçïèòàíèòå ñâèäåòåëè. Äèìèòðîâ êàòåãîðè÷íî îòêàçàë. 

Îñâåí âñè÷êî â äîìà ìó ñà íàìåðåíè è äðóãè áîåïðèïàñè, äúðæàíè áåç ðàçðåøåíèå - 17 ïàòðîíè, 16 áðîÿ çà "Ìàêàðîâ" è åäèí îò íåóñòàíîâåí êàëèáúð. Ñïðàâêà íàçàä âúâ âðåìåòî ïúê ïîêàçâà, ÷å ïî îòíîøåíèå íà ñòàðèòå îáèðè, æåðòâà íà êîèòî å ñòàíàëî ñåìåéñòâîòî, å èìàëî äâå ñòàðè äåëà çà êðàæáè îò ñúùèÿ òîçè çëîïîëó÷åí ãàðàæ, ïîñëåäíîòî îáà÷å å îò 2003 ãîäèíà. 

Íàáëþäàâàùèÿò ïðîêóðîð Ãåîðãè Ïåíåâ ïúê êîìåíòèðà, ÷å äîêòîðúò, êîéòî "â ìîìåíòà å åäèí íàöèîíàëåí ãåðîé å èçâúðøèë ïðåñòúïëåíèå ïî ÷ë. 119 âúâ âðúçêà ñ ÷ë. 115 - ïðåâèøàâàíå ïðåäåëèòå íà íåèçáåæíà îòáðàíà, ùå ìó áúäå ïîâäèãíàòî è îáâèíåíèå ïî ÷ëåí 339 çà íåçàêîííî ïðèòåæàíèå íà ïàòðîíèòå è ïèñòîëåòà, ñ êîéòî å óáèë êðàäåöà". Äà ïúðâîòî ïðåñòúïëåíèå ñå ïðåäâèæäàò äî 5 ãîäèíè çàòâîð, à çà âòîðîòî îò 2 äî 8 ãîäèíè çàòâîð. Èâàí Äèìèòðîâ âå÷å å ñ ïðîìåíåíà ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå "ïîäïèñêà", çàùîòî íÿìà îïàñíîñò äà ñå óêðèå èëè èçâúðøè äðóãî ïðåñòúïëåíèå, ïîñî÷è îùå Ïåíåâ. 


Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 69
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À çàùî íå ñå çàïèòàø êàêâî å ïðàâèë áðàò òè òàì? Èëè âñè÷êè çíàåì îòãîâîðà. Ñîðè àìà êàêâîòî ïîâèêàëî òîâà ñå îáàäèëî. Äîêòîðà å ïîñòúïèë ïðàâèëíî. Çàùèòèë å ñåáå ñè è ñåìåéñòâîòî. Òè íÿìà ëè äà ãî íàïðàâèø? Èëè ñàìî çíàåòå áîé, êðàæáè è ò.í?ðŸ˜¾
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À çàùî ìðúñíèÿ öèãàíèí å îùå æèâ è ìðúñíàòà ìó, ñêàïàíà, óðîäëèâà, íåãðàìîòíà, áåçäàðíà ðîäà ???? Àé ïðè ìèðèçëèâèÿ òè ìúðòàâ áðàò è äâàìàòà ïîä çåìÿòà !!!! Ìðúñíà èçìåò ÑÌÚÐÒ ìàìèöàòà Âè áåçäàðíà öèãàíñêà !!!!!!!!!
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×è÷î Àäè, êúäå ñè!? Êîé ùå ïóñíå ãàçèôèêàöèÿòà?!
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×å íå å æèâ å ÿñíî, íî òðÿáâà äà ñìå åäèííè è äà ãè ñìà÷êàìå ïðåäè òå äà ñìà÷êàò íàñ!!! Ïîäìîëíè, ãàäíè è áåçñúðäå÷íè, íî ñè æèâåÿò æèâîòà íà íàø ãðúáðŸ˜ ðŸ˜ ðŸ˜ 
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Êàòåãîðè÷íî!!! Èçìåò ïàðàçèòíà, íî áëàãîäàðåíèå íà ïðîäàæíèòå íè óïðàâíèöè è ëèçàíåòî íà çàäíèöè, çà äà ñìå â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, òå ùå íè äîâúðøàò!!!ðŸ˜ ðŸ˜ ðŸ˜ 
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Òðàãåäèÿòà å îãðîìíà! Ìëàä ÷îâåê îòíîâî ñè îòèäå áåç âðåìå!
22:18 / 09.03.2018
Òðîéêà: Äâå ìëàäè äàìè è åäèí ìîìúê ñè íàâëÿêîõà ãîëåìè ïðîáëåìè
20:17 / 09.03.2018
Êîëà êàöíà âúðõó ðàçäåëèòåëíà îãðàäà ñëåä çðåëèùíà êàòàñòðîôà â Ï...
17:52 / 09.03.2018
Ïîõâàëèõà ïëîâäèâñêàòà ïîëèöèÿ, ñúãëàñíè ëè ñòå?
17:32 / 09.03.2018
Ñëóæèòåëè íà Øåñòî ðàçêðèõà èçâúðøèòåë íà ãðàáåæ, ïàê ñå îêàçà ñò...
15:20 / 09.03.2018
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16:21 / 09.03.2018

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Áèâø îõðàíèòåë îò "777": Çíàåòå ëè êàêâî ùåøå äà ñòàíå, àêî ä-ð Äèìèòðîâ áå çâúííàë â ïîëèöèÿòà?
14:34 / 09.03.2018
Ä-ð Äèìèòðîâ èç÷åçíà ñëåä ðîæäåíèÿ äåí íà äúùåðÿ ñè
09:28 / 08.03.2018
Áåçñêðóïóëåí è äîëåí òèï! Åòî êàêâè ãè å âúðøèë Æîðî Ïëúõà!
11:15 / 09.03.2018
Ïîëè Ãåíîâà íàïóñêà ñöåíàòà íà "Ãëàñúò íà Áúëãàðèÿ“ ñëåä åìîöèîíàëíà èçïîâåä
12:40 / 08.03.2018
Æåíàòà íà Ïëúõà èñêà äúðæàâàòà äà îòïóñíå ïàðè çà èçäðúæêà íà òðèòå é äåöà!
09:06 / 08.03.2018
Êîíäóêòîðúò-ïàÿê ñ íîâî ìíîãî îïàñíî èçïúëíåíèå! Ñëåçå îò àâòîáóñà â êðúñòîâèùå è çàïî÷íà äà ñíèìà!
10:01 / 09.03.2018
Âèæòå êàê îãîð÷èõà ñòîòèöè áúëãàðñêè ìàéêè çà 8 ìàðò
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Îòêðèõà òðóï íà ìúæ
Áåðîå - Ëîêî 13/10/17
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