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|Áðàòúò íà Ïëúõà: Âðåìå å äà ñúäèì æåíàòà íà äîêòîðà, áîðèì ñå äî äóïêà
Êàêâî òî÷íî ñå å ñëó÷èëî â íîùòà, êîãàòî ä-ð Èâàí Äèìèòðîâ ïðîñòðåëÿ Ïëúõà - Plovdiv24.bg ïóáëèêóâà ïúëåí çàïèñ íà áðèôèíãà íà ïðîêóðàòóðàòà. À åòî è ðåçþìå íà âñè÷êî, èçíåñåíî íà íåãî:
"Òâúðäåøå ñå, ÷å êðàäåöúò (ïîñòðàäàëèÿò), êîéòî äåéñòâèòåëíî å êðàäåö è òîâà å ôàêò, å âëÿçúë â äîìà íà îáâèíÿåìèÿ â æèëèùåòî. Òâúðäåøå ñå, ÷å å èìàëî ñúó÷àñòíèê. Òâúðäåøå ñå, ÷å â æèëèùåòî ñà áèëè ñúïðóãàòà è äâåòå äåöà íà äîêòîðà. Òâúðäåøå ñå, ÷å îãíåñòðåëíîòî îðúæèå å áèëî ïðèòåæàíèå íà ñàìèÿ êðàäåö èëè íà íåãîâèÿ ñúó÷àñòíèê", çàïî÷íà îêðúæåí ïðîêóðîð Ðóìåí Ïîïîâ.
Ñëåä ìíîæåñòâî ñëåäñòâåíè äåéíîñòè è ñëåä ðàçïèò íà ïîâå÷å îò 15 ñâèäåòåëè å óñòàíîâåíî:
Êúì ìîìåíòà íà èçâúðøåíèÿ îïèò çà êðàæáà îò ñòðàíà íà óáèòèÿ â æèëèùåòî íà âòîðèÿ åòàæ íå ñà áèëè íèòî ñúïðóãàòà, íèòî äâåòå äåöà íà Èâàí Äèìèòðîâ, ñåìåéñòâîòî íà äîêòîðà ñå å íàìèðàëî, à è ïîíàñòîÿùåì æèâåå, â Êðóìîâî. Òîçè ôàêò ñå óñòàíîâÿâà îò ïîêàçàíèÿòà íà Äèìèòðîâ, âêëþ÷èòåëíî ïðåä íåãîâèÿ àäâîêàò.
Âòîðè ôàêò - óáèòèÿò Äæåâèçîâ íå å èìàë ñúó÷àñòíèê. Îïèòàë ñå å äà êðàäå íå îò æèëèùåòî íà Äèìèòðîâ, à îò ãàðàæà, êîéòî ñå íàìèðà â äâîðà íà êîîïåðàöèÿòà.
Òðåòî - óñòàíîâåíî å êàòåãîðè÷íî, ÷å ñáëúñúêúò ìåæäó äâàìàòà è ïîñëåäâàëèòå èçñòðåëè ñà ñå ñëó÷èëè â äâîðà íà êîîïåðàöèÿòà, à íå â æèëèùåòî. Óñòàíîâåíî å ñúùî, ÷å ïðåäè òîâà äîêòîðúò áëèçî 30 ìèíóòè å íàáëþäàâàë ïðèãîòîâëåíèÿòà íà êðàæáàòà, áåç äà ñèãíàëèçèðà íà êîãîòî è äà å áèëî, âêëþ÷èòåëíî è íà ïðàâîîõðàíèòåëíèòå îðãàíè.
Ñëåä òîâà, âúîðúæåí ñ íåçàêîííî ïðèòåæàâàí ïèñòîëåò "Âàëòåð", å ñëÿçúë â äâîðà, çà äà "ïðåóñòàíîâè êðàæáàòà". Ïî ðàçêàçà íà ñàìèÿ Äèìèòðîâ, ïúðâî å èçâèêàë "Ñòîé, ïîëèöèÿ", ñòðåëÿë å ïðåäóïðåäèòåëíî è ñëåä òîâà å èçñòðåëÿë "öåëèÿ ïúëíèòåë".
"Íàïàäåíèåòî îáà÷å å ñòàíàëî äî ãàðàæà, èçñòðåëèòå ñà ïðåä âðàòàòà íà ãàðàæà, íà óëèöàòà, à íå â æèëèùåòî", ïîÿñíè Ðóìåí Ïîïîâ.
Ìåæäóâðåìåííî, êîãàòî Ïëúõà å ïîáÿãíàë, çàïî÷íàë äà çàìåðâà äîêòîðà ñ ïðåäìåòè.
"Íà òðè ïúòè å ïðîìåíÿíà âåðñèÿòà êàêâè ñà òåçè ïðåäìåòè - ìåòàëíà òðúáà, òàáåëà è íîæ", ðàçêàçà îùå ïðîêóðîð Ïîïîâ. Ñàìèÿò íîæ îáà÷å íå å áèë ïðèòåæàíèå íà êðàäåöà, â ïîñëåäñòâèå å îòêðèò â äîìà íà äîêòîðà - èçìèò îò êðúâòà.
Â êðàéíà ñìåòêà êðàäåöúò óñïÿâà äà èçìèíå 110 ìåòðà è ñå å ñêðèë äî àâòîìîáèëà, êúäåòî íà ñëåäâàùàòà ñóòðèí å îòêðèò è òðóïúò ìó. Ïðîñòðåëÿí å îò óïîð â ãúðäèòå, èçñòðåëúò å îòãîðå íàäîëó, òúé êàòî Äæåâèçîâ å áèë íèñúê - îêîëî 1,65, à äîêòîðúò áëèçî 2 ìåòðà, ðàçêàçà îêðúæíèÿò ïðîêóðîð. Ïðèáëèçèòåëíèÿò ÷àñ íà ñìúðòòà å 2 ñëåä ïîëóíîù.
Ñëåä èíöèäåíòà äîêòîðúò çâúíè íà äâàìà ñâîè ïðèÿòåëè, åäèíèÿò ìó ïîìàãà äà çàëè÷è è èçõâúðëè ñëåäèòå îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî, äðóãèÿò ïúê èìà îòíîøåíèå êúì óêðèâàíå íà ïèñòîëåòà.
Çà âñè÷êî òîâà èìà ñâèäåòåëñêè ïîêàçàíèÿ è íà ïîìàãà÷à, è íà ñàìèÿ äîêòîð. Èìà è âèäåîçàïèñè, êîèòî ïîêàçâàò äåéñòâèÿòà ñëåä ñòðåëáàòà. Çàïèñè íà ñàìàòà ñòðåëáà âåñå îùå íå ñà ñå ïîÿâèëè, ìàêàð ÷å â ìîìåíòà ñå óñòàíîâÿâà èìà ëè èçòðèòè òàêèâà, çàùîòî äîêòîðúò å ïîìîëèë äâàìà äóøè, ïðèòåæàâàùè êàìåðè â ðàéîíà, äà èçòðèÿò çàïèñè íà ñóòðèíòà ñëåä óáèéñòâîòî.
Îñòàâà äà âèñè âúïðîñúò çàùî äîêòîðúò íå ñå å îáàäèë íà 112 ñëåä ñòðåëáàòà, ìàêàð ÷å å áèë ìîëåí èçðè÷íî è îò ïðèÿòåëÿ - ïîìàãà÷ è îò ëåëÿ ñè, êîÿòî å ñðåä ðàçïèòàíèòå ñâèäåòåëè. Äèìèòðîâ êàòåãîðè÷íî îòêàçàë.
Îñâåí âñè÷êî â äîìà ìó ñà íàìåðåíè è äðóãè áîåïðèïàñè, äúðæàíè áåç ðàçðåøåíèå - 17 ïàòðîíè, 16 áðîÿ çà "Ìàêàðîâ" è åäèí îò íåóñòàíîâåí êàëèáúð. Ñïðàâêà íàçàä âúâ âðåìåòî ïúê ïîêàçâà, ÷å ïî îòíîøåíèå íà ñòàðèòå îáèðè, æåðòâà íà êîèòî å ñòàíàëî ñåìåéñòâîòî, å èìàëî äâå ñòàðè äåëà çà êðàæáè îò ñúùèÿ òîçè çëîïîëó÷åí ãàðàæ, ïîñëåäíîòî îáà÷å å îò 2003 ãîäèíà.
Íàáëþäàâàùèÿò ïðîêóðîð Ãåîðãè Ïåíåâ ïúê êîìåíòèðà, ÷å äîêòîðúò, êîéòî "â ìîìåíòà å åäèí íàöèîíàëåí ãåðîé å èçâúðøèë ïðåñòúïëåíèå ïî ÷ë. 119 âúâ âðúçêà ñ ÷ë. 115 - ïðåâèøàâàíå ïðåäåëèòå íà íåèçáåæíà îòáðàíà, ùå ìó áúäå ïîâäèãíàòî è îáâèíåíèå ïî ÷ëåí 339 çà íåçàêîííî ïðèòåæàíèå íà ïàòðîíèòå è ïèñòîëåòà, ñ êîéòî å óáèë êðàäåöà". Äà ïúðâîòî ïðåñòúïëåíèå ñå ïðåäâèæäàò äî 5 ãîäèíè çàòâîð, à çà âòîðîòî îò 2 äî 8 ãîäèíè çàòâîð. Èâàí Äèìèòðîâ âå÷å å ñ ïðîìåíåíà ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå "ïîäïèñêà", çàùîòî íÿìà îïàñíîñò äà ñå óêðèå èëè èçâúðøè äðóãî ïðåñòúïëåíèå, ïîñî÷è îùå Ïåíåâ.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 69
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/12 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (38)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 2 ÷. è 31 ìèí.
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ïðåäè 3 ÷. è 46 ìèí.
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ïðåäè 4 ÷. è 42 ìèí.
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ïðåäè 5 ÷. è 27 ìèí.
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íà 09.03.2018 ã.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Òðàãåäèÿòà å îãðîìíà! Ìëàä ÷îâåê îòíîâî ñè îòèäå áåç âðåìå!
22:18 / 09.03.2018
Òðîéêà: Äâå ìëàäè äàìè è åäèí ìîìúê ñè íàâëÿêîõà ãîëåìè ïðîáëåìè
20:17 / 09.03.2018
Êîëà êàöíà âúðõó ðàçäåëèòåëíà îãðàäà ñëåä çðåëèùíà êàòàñòðîôà â Ï...
17:52 / 09.03.2018
Ïîõâàëèõà ïëîâäèâñêàòà ïîëèöèÿ, ñúãëàñíè ëè ñòå?
17:32 / 09.03.2018
Ñëóæèòåëè íà Øåñòî ðàçêðèõà èçâúðøèòåë íà ãðàáåæ, ïàê ñå îêàçà ñò...
15:20 / 09.03.2018
Êîíäóêòîðúò-ôîòîãðàô è øîôüîðúò íà 44 èçðèãíàõà ñðåùó ñâåòîôàðà ä...
16:21 / 09.03.2018
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ä-ð Äèìèòðîâ èç÷åçíà ñëåä ðîæäåíèÿ äåí íà äúùåðÿ ñè
09:28 / 08.03.2018
Áåçñêðóïóëåí è äîëåí òèï! Åòî êàêâè ãè å âúðøèë Æîðî Ïëúõà!
11:15 / 09.03.2018
Âèæòå êàê îãîð÷èõà ñòîòèöè áúëãàðñêè ìàéêè çà 8 ìàðò
18:00 / 08.03.2018
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
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