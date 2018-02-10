Òåæêà êàòàñòðîôà íà ïúòÿ Ðóñå - Áÿëà âçå æåðòâà

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Óäàðúò å áèë òîëêîâà ñèëåí, ÷å äâåòå ïðåâîçíè ñðåäñòâà ñà èçëåòåëè â êðàéïúòíèòå õðàñòè. Øîôüîðúò íà êîëàòà å çàãèíàë íà ìÿñòî.








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