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Â Ïëîâäèâ îáÿâèõà ãîëÿìàòà öåë - íóëà æåðòâè ïî ïúòèùàòà!
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 14:07 / 21.09.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Plovdiv24.bg
âèæ ãàëåðèÿòà
637 êàòàñòðîôè â Ïëîâäèâ è îáëàñòòà ñà ðåãèñòðèðàíè äî 19 ñåïòåìâðè, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Plovdiv24.bg. 35 ñà çàãèíàëèòå, à 825 ñà ðàíåíèòå, îò÷åòîõà îò "Ïúòíà ïîëèöèÿ" ïî âðåìå íà ãîëÿìàòà àêöèÿ ïî ïîâîä 21 ñåïòåìâðè - Åâðîïåéñêè äåí áåç çàãèíàëè íà ïúòÿ.

Ïðåç ñúùèÿ ïåðèîä ìèíàëàòà ãîäèíà ñà ñå ñëó÷èëè 137 êàòàñòðîôè ïîâå÷å, æåðòâèòå ñà áèëè ñ 18 ïîâå÷å, à ðàíåíèòå - ïëþñ 134. Íàé-÷åñòèòå ïðè÷èíè ñà íåñúîáðàçåíà ñêîðîñò, îòíåìàíå íà ïðåäèìñòâî, íå ñà ìàëêî è ñëó÷àèòå íà áëúñíàòè ïåøåõîäöè. 

"Èìàìå ñïàä íà òðàâìàòèçìà, íî èìà ëè òåæêè ÏÒÏ-òà, íå å äîáðå, ðàáîòèì â òàçè íàñîêà", êîìåíòèðà íîâèÿò øåô íà "Ïúòíà ïîëèöèÿ" Äèìèòúð Äèìèòðîâ. 

Äíåñ ðàìî äî ðàìî, çàåäíî çàñòàíàõà âñè÷êè ó÷àñòíèöè â èíèöèàòèâèòå îò äåíÿ áåç æåðòâè íà ïúòÿ - Îáëàñòíà óïðàâà, ïðåäñòàâèòåëè íà Îáùèíà Ïëîâäèâ, Ðåãèîíàëíî óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèå, Ïðîáàöèîííà ñëóæáà êúì ÃÄ "Èçïúëíåíèå íà íàêàçàíèÿòà", Á×Ê, ÑÁÀ, Ìëàäåæêè ðîòàðè êëóá "Ðîòàðàêò", ìîòîêëóáîâå, îðãàíèçàöèè è äðóæåñòâà. È çà äà èëþñòðèðàò öåëòà íà 21 ñåïòåìâðè, âñè÷êè òå îôîðìèõà åäíà ãîëÿìà 0 êàòî ñèìâîë íà ãîëÿìàòà öåë - íóëà æåðòâè ïî ïúòèùàòà 365 äíè â ãîäèíàòà. 









Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Ñ ãëîáè - ñëåä òðåòàòà ñòàâàø ñìúðòåí.
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Èìà ìíîãî áåççàêîíèå â óëè÷íîòî äâèæåíèå. Âñåêè ñè ïðàâè, êàêâîòî ñè èñêà. Ðúöåòå íà ÌÂÐ è ÊÀÒ ñà îöàïàíè ñ êðúâ îò áåçõàáåðèåòî èì.
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Ãîëÿìà ñòúêìèñòèêà ñà èçâàäèëè ÌÂÐ - 637 êàòàñòðîôè â öÿëàòà îáëàñò?! Íà äåí èìà ïîíå åäèí çàãèíàë, äåñåòèíà êàòàñòðîôè ñúñ ñåðèîçíè ùåòè, è îùå äóçèíè ëåêè ÏÒÏ-òà, ñàìî â Ïëîâäèâ.
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Äàíî ñâúðøè äåíÿ áåç æåðòâè , äíåñ ñå íàãëåäàõ íà êàòàñòðîôè è áåçóìíî êàðàíå ! Íà áóë. Õð. Áîòåâ , ñëåä êàòî âèæäàò , ÷å èìà òðè êîëè óäàðåíè íå èì ïðå÷è äà ìèíàâàò íà ëÿâàòà ñåêöèÿ íàïðàâî . Ñïðåòå ñå áå õîðà íå ñòå ñàìè íà ïúòÿ !
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À äàíî, àìà íàäàëè :( Ïðåêàëåíî ìíîãî ñàìîïðîèçíåñåíè áåçñìúðòíè ñúñòåçàòåëè è êàñêàäüîð÷åòà èìà, çà äà ñå ïîëó÷è òîâà
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Ïúëíè èçìèñëèöè ñ äàííèòå, ñëåä êàòî îíçè äåí áÿõà ðàçêðèòè äîñòà íåïðèÿòíè ìàíèïóëàöèè íà ñòàòèñòèêàòà íà ÊÀÒ. Æåðòâèòå íå íàìàëÿâàò, à ïðîñòî óäîáíî âå÷å íå ñå òúðñè îáðàòíà âðúçêà îò áîëíèöèòå êàêâî ñå å ñëó÷èëî ñ òåæêî ðàíåíèòå äî 30 äíè ñëåä êàòàñòðîôèòå. Îêàçâà ñå, ÷å ìíîãî îò òÿõ èçäúõâàò çàðàäè ïîëó÷åíèòå òðàâìè, íî ñïîðåä ÊÀÒ òîâà íå ñå áðîÿò çà ñìúðòíè ñëó÷àè. Ñòàëèíñêà ìåòîäèêà!
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Äíåñ ïàê ïî Àñåíîâãðàäñêî äâàìà ñèìïàòÿãè ñ äâóêîëåñíè ñ 150+...
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ðŸ˜ˆðŸ˜ˆðŸ˜ˆðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚À äàíî, àìà íàäàëè !!!!ðŸ˜‚ðŸ˜‚
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
90-ãîäèøíèÿò äÿäî: Øîôüîð ñúì îò 1950 ãîäèíà, âèæ êúäå ìå íàâðÿ!
16:17 / 21.09.2017
Êàòàñòðîôà ñ òðè êîëè äî Áåòîííèÿ ìîñò ñëåä ðÿçêî ñïèðàíå íà òàêñ...
15:08 / 21.09.2017
Èçäèãàò æèëèùåí ïàðê îò ïðåìèóì êëàñ äî Ãðåáíàòà è ìîëà
14:18 / 21.09.2017
Ïñóâíè è áîé íà "Âàñèë Àïðèëîâ" çàðàäè ãîëÿìî êó÷å, ñòðåñèðàëî áð...
13:37 / 21.09.2017
Âèæòå ïîñëåäñòâèÿòà îò íàé-íîâàòà âàíäàëùèíà â Ïëîâäèâ
12:46 / 21.09.2017
Àêî ñè òúðñèòå ðàáîòà â Ïëîâäèâ
12:36 / 21.09.2017

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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Âèæ îùå:
Ñîáñòâåíèêúò íà ñëàäêàðíèöè "Íåäåëÿ" çà òàêñà "íîæ": Äîïúëíèòåëíèòå åêñòðè ñòðóâàò ïàðè, â ÷óæáèíà å ñúùîòî!
08:41 / 20.09.2017
×óäîâèùà èëè õîðà? Âèæòå êàêâî îñòàíà ñëåä òàçè áðóòàëíà âàíäàëùèíà â Ïëîâäèâ!
10:31 / 20.09.2017
Ïëîâäèâ÷àíêà ñêðè øàïêàòà íà âñè÷êè ñ ïèùíèòå ñè ôîðìè âúâ "ÂÈÏ Áðàäúð", ðàçïëàêà ñå
23:01 / 19.09.2017
"Ðàéúíåúð" ïóñêà 3 íîâè àâèîëèíèè îò ñúðöåòî íà Åâðîïà äî ëåòèùå "Ïëîâäèâ"!
17:20 / 19.09.2017
Ïúðâî â Plovdiv24.bg: Åòî ãî ó÷åíèêà, ïðåáèë æåñòîêî ñ êîë ó÷èòåë â Ñàäîâî!
15:14 / 20.09.2017
Ïúëåí îáðàò ñëåä åêøúíà íà ÀÌ "Òðàêèÿ", åòî çàùî âîåííèÿò èçêàðàë ïèñòîëåòà
20:59 / 19.09.2017
Äðàêîíîâà ëîäêà ñ êóï çíàìåíèòîñòè ñå îáúðíà â Ãðåáíàòà!
08:35 / 19.09.2017
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