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|Â Ïëîâäèâ îáÿâèõà ãîëÿìàòà öåë - íóëà æåðòâè ïî ïúòèùàòà!
Ïðåç ñúùèÿ ïåðèîä ìèíàëàòà ãîäèíà ñà ñå ñëó÷èëè 137 êàòàñòðîôè ïîâå÷å, æåðòâèòå ñà áèëè ñ 18 ïîâå÷å, à ðàíåíèòå - ïëþñ 134. Íàé-÷åñòèòå ïðè÷èíè ñà íåñúîáðàçåíà ñêîðîñò, îòíåìàíå íà ïðåäèìñòâî, íå ñà ìàëêî è ñëó÷àèòå íà áëúñíàòè ïåøåõîäöè.
"Èìàìå ñïàä íà òðàâìàòèçìà, íî èìà ëè òåæêè ÏÒÏ-òà, íå å äîáðå, ðàáîòèì â òàçè íàñîêà", êîìåíòèðà íîâèÿò øåô íà "Ïúòíà ïîëèöèÿ" Äèìèòúð Äèìèòðîâ.
Äíåñ ðàìî äî ðàìî, çàåäíî çàñòàíàõà âñè÷êè ó÷àñòíèöè â èíèöèàòèâèòå îò äåíÿ áåç æåðòâè íà ïúòÿ - Îáëàñòíà óïðàâà, ïðåäñòàâèòåëè íà Îáùèíà Ïëîâäèâ, Ðåãèîíàëíî óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèå, Ïðîáàöèîííà ñëóæáà êúì ÃÄ "Èçïúëíåíèå íà íàêàçàíèÿòà", Á×Ê, ÑÁÀ, Ìëàäåæêè ðîòàðè êëóá "Ðîòàðàêò", ìîòîêëóáîâå, îðãàíèçàöèè è äðóæåñòâà. È çà äà èëþñòðèðàò öåëòà íà 21 ñåïòåìâðè, âñè÷êè òå îôîðìèõà åäíà ãîëÿìà 0 êàòî ñèìâîë íà ãîëÿìàòà öåë - íóëà æåðòâè ïî ïúòèùàòà 365 äíè â ãîäèíàòà.
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90-ãîäèøíèÿò äÿäî: Øîôüîð ñúì îò 1950 ãîäèíà, âèæ êúäå ìå íàâðÿ!
16:17 / 21.09.2017
Êàòàñòðîôà ñ òðè êîëè äî Áåòîííèÿ ìîñò ñëåä ðÿçêî ñïèðàíå íà òàêñ...
15:08 / 21.09.2017
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13:37 / 21.09.2017
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08:35 / 19.09.2017
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