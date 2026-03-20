Жителите на пловдивското село Царацово изразяват сериозно недоволство от постоянните прекъсвания на електроподаването, които затрудняват ежедневието им и водят до спиране на водата, предава БНТ.



Хората твърдят, че проблемите не са инцидентни, а се повтарят често. Един от жителите разказа за последното прекъсване:



"На 17-ти нямаше ток - цял ден идваше и спираше. Първото изключване беше между 10 и 13 часа, след което имаше малки токови удари и в 14:00 токът беше спрян отново до около 16:30. На следващия ден приятели съобщиха, че захранването отново е прекъсвало за 30-45 минути.“



Липсата на електричество създава сериозни трудности за домакинствата, особено за семейства с деца. Майка на три деца обясни:



"Доста трудно е, особено за децата – няма ток за отопление, за готвене, за къпане. Много неприятно и затрудняващо ежедневието.“



Местните споделят, че проблемът е дългогодишен и включва и колебания в напрежението.



"През годините също сме забелязвали по-ниско напрежение, липсващи фази и аварии. Най-големият проблем обаче е честото спиране на тока, което води и до спиране на водата,“ посочиха жителите.



Особено тежка е ситуацията за хора със здравословни проблеми. Един от жителите, зависим от медицинска апаратура, каза:



"Аз съм зависим от кислороден концентратор – когато няма ток, апаратът не работи. Това е животозастрашаващо.“



От електроразпределителното дружество признаха за единична авария на 17 март, но отричат системен проблем:



"Направихме анализ на изключванията за село Царацово. На 17 март имаше една авария с по-голяма продължителност, по захранващ електропровод за селото. Дежурните екипи реагираха своевременно, като бяха взети допълнителни технически мерки. Продължаваме да следим цялостната схема на захранване. Няма индикации за сериозна аварийност.“



От ВиК обясниха, че помпената станция е напълно зависима от електрозахранването, което автоматично води до спиране на водата при прекъсвания. Инж. Тончо Иванов уточни, че инфраструктурата е остаряла:



"Помпената станция работи само с ток. За независима работа са нужни два източника на енергия. Водопроводната мрежа е много стара – единственото решение е пълната ѝ подмяна.“



Кметът на селото потвърди за проблемите и предупреди за предстоящи планови прекъсвания на 26 март, които ще бъдат предварително уведомени по надлежния ред.



Жителите на Царацово настояват за бързи мерки за подобряване на електрозахранването и водоснабдяването, за да се предотвратят ежедневни затруднения и рискове за здравето на най-уязвимите.