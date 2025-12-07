ИЗПРАТИ НОВИНА
Завърши рехабилитацията на два ключови пътни участъка край Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:10Коментари (0)405
©
На 8 декември 2025 г. (понеделник) от 11:00 часа официално ще бъде открит рехабилитирания общински път PDV1321 - /III-375, Исперихово – Йоаким Груево / Ново село – жп гара Куртово Конаре – Куртово Конаре /III-866/ в участъка от км 0+000 до км 2+140. Събитието ще се състои в с. Куртово Конаре и на него са поканени да присъстват министърът на околната среда и водите Манол Генов, заместник-министърът на земеделието и горите Стефан Бурджев, кметове на населени места и общински съветници от община Стамболийски.

Рехабилитацията и реконструкцията на общинския път са финансирани по Програмата за развитие на селските райони 2014–2020, мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, като стойността на договора надхвърля 2 800 000 лева без ДДС.

Проектът има за цел да осигури съвременни проектни и технологични решения, съответстващи на нормативната база, да подобри транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, да осигури оптимално отводняване и адекватна временна и постоянна организация на движението. Пътят PDV1321, с обща дължина 2140 метра, е от съществено значение за транспортната връзка между селата Ново село и Куртово Конаре, както и за свързването на републиканските пътища III-375 и III-866.

По същата програма е изпълнена и рехабилитация на общинския път РВД 1325 III-866 Стамболийски – Три Водици – граница община Стамболийски – Пазарджик, в участъка от км 0+020 до км 0+213.67, с обща дължина 193.67 метра. Извършените дейности осигуряват подобрена настилка, ефективно отводняване и актуализирана организация на движението, като пътят е ключова местна връзка между гр. Стамболийски и с. Три Водици.







