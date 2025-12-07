ЗАРЕЖДАНЕ...
Завърши рехабилитацията на два ключови пътни участъка край Пловдив
Рехабилитацията и реконструкцията на общинския път са финансирани по Програмата за развитие на селските райони 2014–2020, мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, като стойността на договора надхвърля 2 800 000 лева без ДДС.
Проектът има за цел да осигури съвременни проектни и технологични решения, съответстващи на нормативната база, да подобри транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, да осигури оптимално отводняване и адекватна временна и постоянна организация на движението. Пътят PDV1321, с обща дължина 2140 метра, е от съществено значение за транспортната връзка между селата Ново село и Куртово Конаре, както и за свързването на републиканските пътища III-375 и III-866.
По същата програма е изпълнена и рехабилитация на общинския път РВД 1325 III-866 Стамболийски – Три Водици – граница община Стамболийски – Пазарджик, в участъка от км 0+020 до км 0+213.67, с обща дължина 193.67 метра. Извършените дейности осигуряват подобрена настилка, ефективно отводняване и актуализирана организация на движението, като пътят е ключова местна връзка между гр. Стамболийски и с. Три Водици.
