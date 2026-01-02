ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Владимира и Георги са първите новогодишни бебета, родени в МБАЛ – Пазарджик
Автор: ИА Фокус 14:57Коментари (0)230
© Facebook
Владимира и Георги са първите новогодишни бебета, родени в Акушеро-гинекологично отделение на МБАЛ – Пазарджик. Това съобщиха от лечебното заведение.

На 1 януари в 20:50 ч. на бял свят след нормално раждане се появява първото бебе за новата 2026 година. То е момиче, тежи 3690 гр. и е с ръст 52 см. За 23-годишната му майка, която е от септемврийското село Злокучане, се погрижи дежурният екип: акушер-гинеколог д-р Стефан Глухов, специализант д-р Симона Дошкова, неонатолог Надежда Чобанкова и акушерка Донка Вълчева. Малката Владимира е четвъртото дете за своята майка.

Четири минути преди края на първия ден от новата година – в 23:56 ч., след цезарово сечение се ражда и момченце. То тежи 2980 гр. и е с ръст 47 см. Майката е на 22 години и е от село Огняново. В екипа, извършил раждането, са д-р Стефан Глухов, д-р Иво Цанов, д-р Симона Дошкова, анестезиолог д-р Ангел Добрев, неонатолог д-р Надежда Чобанкова, акушерки Донка Вълчева и Виолета Нориева, както и анестезиологична сестра Елка Славчева. Малкият Георги е първо дете за младата родилка.

Според българската народна традиция, първото бебе, родено в новата година, носи благоденствие и щастие. А когато то е момиче, се вярва, че годината ще бъде мирна и плодородна. Смята се, че момиченцата носят светлина и доброта.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
В Пловдивско: Мъж сложи край на живота си в новогодишната нощ
14:59 / 01.01.2026
Тежка катастрофа до Пловдив
19:42 / 30.12.2025
Днес откриват ски зоната в Пампорово
08:36 / 28.12.2025
Карлово помни своите герои от Кербала!
14:06 / 27.12.2025
Богати трапези в центъра на Брезово
14:48 / 26.12.2025
Шапки долу пред тези младежи
19:45 / 24.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
10:36 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
16:10 / 31.12.2025
Вижте какво откриха митничари в джобовете на двете седалки в шофьорска кабина
Вижте какво откриха митничари в джобовете на двете седалки в шофьорска кабина
10:39 / 31.12.2025
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Специализирани полицейски операции в страната
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: