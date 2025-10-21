ЗАРЕЖДАНЕ...
|В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
"Само за месец в нашето село в четири семейства се родиха пет прекрасни бебета – Йоана, Атанас и Сияна! На 10.10. се родиха близнаците Кристиян и Теодор.
Преди това пък през септември се роди Юлия, през месец юни и бебе Изабелла дойде на бял свят.
Сърдечно поздравяваме щастливите родители и им пожелаваме здраве, любов и много сбъднати мечти!
Нека децата растат в уют, обич и благословия, а Поповица да се радва все по-често на такива хубави вести!".
