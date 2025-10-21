В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета

© Истински бейби бум в пловдивско село. За това съобщиха от кметството на Поповица:



"Само за месец в нашето село в четири семейства се родиха пет прекрасни бебета – Йоана, Атанас и Сияна! На 10.10. се родиха близнаците Кристиян и Теодор.



Преди това пък през септември се роди Юлия, през месец юни и бебе Изабелла дойде на бял свят.



Сърдечно поздравяваме щастливите родители и им пожелаваме здраве, любов и много сбъднати мечти!



Нека децата растат в уют, обич и благословия, а Поповица да се радва все по-често на такива хубави вести!".