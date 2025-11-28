ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Карлово се проведе Ден на Средиземноморието
Заместник-кметът Антон Минев поздрави участниците и организаторите на събитието и благодари за възможността, присъстващите да се запознаят с богатото историческо и културно наследство на средиземноморските страни.
В представената музикална програма участваха: Музикална школа "Карловойс“ и Танцова формация "Боряна денс“, а деца от Учебен център "Интелект“ бяха подготвили постери с информация за всяка една от 22 държави.
Събитието е финансирано от Фондация "Анна Линд“, ситуирана в Александрия -Египет, насърчаваща междукултурния диалог в ЕвроМед зоната.
Коментари (0)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
