© виж галерията Младежки център Карлово с подкрепата на Община Карлово организира събитие, с което бе отбелязан Деня на Средиземноморието. Инициативата се проведе на 28 ноември в Обредния дом и цели популяризиране на културното многообразие на Средиземноморския регион, който включва 22 страни от три континента (Европа, Азия и Африка).



Заместник-кметът Антон Минев поздрави участниците и организаторите на събитието и благодари за възможността, присъстващите да се запознаят с богатото историческо и културно наследство на средиземноморските страни.



В представената музикална програма участваха: Музикална школа "Карловойс“ и Танцова формация "Боряна денс“, а деца от Учебен център "Интелект“ бяха подготвили постери с информация за всяка една от 22 държави.



Събитието е финансирано от Фондация "Анна Линд“, ситуирана в Александрия -Египет, насърчаваща междукултурния диалог в ЕвроМед зоната.



