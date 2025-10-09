ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Карлово откриха интересна изложба
Фотографиите, илюстрират индивидуалността на личността, съществуваща в предизвикателствата на живота. Отразяват поглед към психиката и стигмата спрямо различието. Фотосите са дело на Цветан Игнатовски, Малена Раева и Мая Денева, а куратор на изложбата е доц. д-р Офелия Кънева. Община Карлово е партньор на инициативата.
"Поздравявам организаторите на изложбата за тяхната идея и смелост да представят многообразието от личности в съвременния социален живот“, каза зам.-кметът Антон Минев. Инициаторът на събитието доц. д-р Офелия Кънева благодари на Община Карлово за гостоприемството и представи младите автори на изложбата, които присъстваха на откриването.
Поредицата "Дневникът на светлината“ провокира социален и културен резонанс, като насърчава борбата с обществените предразсъдъци и табута. Предстои експозицията да бъде представена в 40 държави, сред които Франция, Белгия, Германия, Нидерландия и др.
