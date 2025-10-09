© виж галерията Заместник-кметът на Община Карлово Антон Минев откри фотографската изложба "Личности“ на пл. "20-ти юли“, на 9 октомври. Експозицията е второ издание от поредицата "Дневникът на светлината“, създадена по инициатива на фондация ОЗОН и включва 23 платна с цветни и черно-бели портретни снимки.



Фотографиите, илюстрират индивидуалността на личността, съществуваща в предизвикателствата на живота. Отразяват поглед към психиката и стигмата спрямо различието. Фотосите са дело на Цветан Игнатовски, Малена Раева и Мая Денева, а куратор на изложбата е доц. д-р Офелия Кънева. Община Карлово е партньор на инициативата.



"Поздравявам организаторите на изложбата за тяхната идея и смелост да представят многообразието от личности в съвременния социален живот“, каза зам.-кметът Антон Минев. Инициаторът на събитието доц. д-р Офелия Кънева благодари на Община Карлово за гостоприемството и представи младите автори на изложбата, които присъстваха на откриването.



Поредицата "Дневникът на светлината“ провокира социален и културен резонанс, като насърчава борбата с обществените предразсъдъци и табута. Предстои експозицията да бъде представена в 40 държави, сред които Франция, Белгия, Германия, Нидерландия и др.