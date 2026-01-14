© виж галерията Учениците от ОУ "Гео Милев" в село Белозем днес са взели участие в събитие, организирано от Посолството на Великобритания и Център "Амалипе". Това споделя учителката Мария Стоева.



По време на срещата децата са представили своите умения и са се включили в културни и образователни активности, които показват творческия им потенциал и интереса им към социалните инициативи. Събитието е не само възможност за споделяне на знания и умения, но и за създаване на мостове между училището, общността и институциите, които подкрепят младите хора и интегрират ромските ученици в училищната и обществена среда.