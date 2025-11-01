"Ти какво искаш бе, няма да я преместя": Нагла шофьорка вбеси хората

© Фейсбук Шофьорка изнерви доста хора заради начина си, по който паркира автомобила си в Асеновград. Ето какво разказа очевидец на ситуацията:



"Така се паркира в Асеновград. Заради тази нагла шофьорка цял автобус чакахме да си напазарува и да тръгне. На молбата на шофьора на автобуса да премести колата отговорът беше - "Ти какво искаш бе, няма да я преместя".



След като й казахме, че идва полиция и трябва да изчака, тя се качи и тръгна. Моля полицията да направи нужното и на такива нагли дами да им бъде наложено нужното наказание. Ние, госпожо, закъсняхме за работа, за да ви изчакаме, такава наглост от ваша страна, засрамете се".