|"Ти какво искаш бе, няма да я преместя": Нагла шофьорка вбеси хората
"Така се паркира в Асеновград. Заради тази нагла шофьорка цял автобус чакахме да си напазарува и да тръгне. На молбата на шофьора на автобуса да премести колата отговорът беше - "Ти какво искаш бе, няма да я преместя".
След като й казахме, че идва полиция и трябва да изчака, тя се качи и тръгна. Моля полицията да направи нужното и на такива нагли дами да им бъде наложено нужното наказание. Ние, госпожо, закъсняхме за работа, за да ви изчакаме, такава наглост от ваша страна, засрамете се".
