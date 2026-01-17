ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Села в Родопите се превърнаха в снимачна площадка на нов български филм
Българският продуцент Стефан Китанов заяви пред БТА, че разказите на Боне Русинов представят реални сюжети от времето, когато авторът е посещавал баба си и дядо си в трънско село. Историите обхващат период от 30–40 години – от края на 60-те години до 2000 г. – и проследяват живота в село, което постепенно се обезлюдява, след като хората се отправят към големите градове. "Характерното за сценария и разказите е потапянето в реалистичния бит на хората с колоритния трънски диалект. Надяваме се да успеем да пресъздадем усещането за студ и затова избрахме Родопите“, допълни Китанов.
Сценаристката Илиана Китанова уточни, че филмът се развива в три периода – края на 60-те, 80-те и началото на 90-те години. "Започваме с едно живо, пълнокръвно село – пълно с живот, веселие, щастие и тъга, и постепенно стигаме до тоталното обезлюдяване на българските села“, обясни тя.
На снимачната площадка в Турян беше и Кера Барбо – италианският продуцент, която сподели, че за първи път се е срещнала с колегите си на филмовия фестивал в Сараево и веднага се е запалила по проекта.
В главната роля е Ивана Папазова, която играе Василка. Актрисата смята, че филмът ще бъде добре приет от публиката. Родопчанинът Антон Байрактаров участва за четвърти път във филм, играейки ролята на милиционер. Той допълни, че освен в Турян, снимките ще се провеждат в Рудозем и в селата Елховец и Мочуре, като в Родопите те ще продължат до края на януари.
Очаква се "Студ“ да излезе на големия екран след около година. В главните роли ще видим Иван Бърнев, Ивана Папазова и Александър Трионов. Филмът е дебют за режисьора Ана Китанова, оператора Ангел Балакчийски и сценаристката Илиана Китанова.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Собственикът на най-коментираната къща в Асеновград: Не знаех, че...
15:45 / 16.01.2026
Обявиха частично бедствено положение в Асеновград
13:44 / 16.01.2026
Посегнаха и на манастира в Белащица - три пъти
09:08 / 16.01.2026
60-годишен водопровод остави Асеновград за 48 часа без вода, днес...
09:06 / 15.01.2026
Манол Генов: Тежката ситуация с аварията по магистралния водопров...
17:10 / 14.01.2026
Кметът на Асеновград: Скъпи съграждани, разбирам напълно напрежен...
10:58 / 14.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS