Села в Родопите се превърнаха в снимачна площадка на нов български филм

© В смолянското село Турян започнаха снимките на новия български филм "Студ“. Той е по разкази на писателя Боне Русинов от сборника "Огнено хоро“, които съчетават смях, фантазия, драма и човешка трагедия. Филмът е копродукция между България и Италия, с подкрепата на Националния филмов център.



Българският продуцент Стефан Китанов заяви пред БТА, че разказите на Боне Русинов представят реални сюжети от времето, когато авторът е посещавал баба си и дядо си в трънско село. Историите обхващат период от 30–40 години – от края на 60-те години до 2000 г. – и проследяват живота в село, което постепенно се обезлюдява, след като хората се отправят към големите градове. "Характерното за сценария и разказите е потапянето в реалистичния бит на хората с колоритния трънски диалект. Надяваме се да успеем да пресъздадем усещането за студ и затова избрахме Родопите“, допълни Китанов.



Сценаристката Илиана Китанова уточни, че филмът се развива в три периода – края на 60-те, 80-те и началото на 90-те години. "Започваме с едно живо, пълнокръвно село – пълно с живот, веселие, щастие и тъга, и постепенно стигаме до тоталното обезлюдяване на българските села“, обясни тя.



На снимачната площадка в Турян беше и Кера Барбо – италианският продуцент, която сподели, че за първи път се е срещнала с колегите си на филмовия фестивал в Сараево и веднага се е запалила по проекта.



В главната роля е Ивана Папазова, която играе Василка. Актрисата смята, че филмът ще бъде добре приет от публиката. Родопчанинът Антон Байрактаров участва за четвърти път във филм, играейки ролята на милиционер. Той допълни, че освен в Турян, снимките ще се провеждат в Рудозем и в селата Елховец и Мочуре, като в Родопите те ще продължат до края на януари.



Очаква се "Студ“ да излезе на големия екран след около година. В главните роли ще видим Иван Бърнев, Ивана Папазова и Александър Трионов. Филмът е дебют за режисьора Ана Китанова, оператора Ангел Балакчийски и сценаристката Илиана Китанова.