|Продължава липсата на пътна маркировка и мантинели в участък от пътя Пловдив - Лилково
Въпреки наскоро извършения основен ремонт в участъка от Храбрино до разклона за Бойково по пътя Пловдив – Лилково, все още липсва хоризонтална пътна маркировка. На места, в определени особено рискови отсечки – в близост до пропастите – все още не са монтирани и предпазни мантинели. За проблема сигнализира читател на "Фокус".
Ремонтът на пътя започна през септември миналата година, като протече сравнително бързо, но ключови за безопасността на участниците в движението елементи все още отсъстват.
Припомняме, че липсата на мантинели, в комбинация с влошена метеорологични условия в участъка, едва не костваха човешки животи тази зима. По свидетелства на очевидци тогава автомобилът се е опитал да вземе завой, но заради не доброто почистване на снега, колата се е подхлъзнала и насочила право към пропастта именно в участък без предпазни ограждения. За щастие, пострадали нямаше.
Местни жители алармират и за чести свлачища в региона по време на дъждовните сезони, които затрудняват преминаването в участъка. Въпреки това укрепителни мрежи засега не са поставени.
От "Фокус" отправихме запитване към Агенция " Пътна инфраструктура“ (АПИ), но все още сме в очакване на отговор.
