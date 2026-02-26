След установяване на повишен приток към язовирите, част от хидроенергийна каскада "Доспат - Въча“, с цел плавно и превантивно облекчаване на обемите им, считано от 18 февруари от язовир "Кричим“ се извършва контролирано изпускане на водни количества от основен изпускател в размер на 32,0 кубични метра в секунда в коритото на р. Въча. Това съобщиха от Национална електрическа компания (НЕК) в отговор на запитване на БТА. Изпуснатите до настоящия момент водни обеми от него са общо 24,78 милиона кубични метра.Към настоящия момент изпусканите водните количества от язовир "Кричим“ протичат нормално в коритото на река Въча и няма данни за проблеми в поречието на реката след язовира, посочиха от НЕК.Към 8:00 часа днес завиреният обем на язовир "Въча“ е в размер на 222,10 милиона кубични метра, което представлява 98,2% от общия такъв. До настоящия момент не е извършвано изпускане на вода от него, като целият постъпил приток е енергийно преработен.За изпускания на големи количества вода по коритото на река Въча предупредиха и от общинската администрация на Кричим. Те призовават гражданите да спазват безопасно отстояние от коритото на реката след язовирите "Въча“ и "Кричим“, както и да бъдат изведени всички хора, животни, автомобили, строителна механизация и др., с цел защита от неблагоприятните последици, свързани с високи води.С оглед индикации за навлизане в много влажен период още от 5 февруари е въведен 24-часов режим на работа на ВЕЦ "Кричим“, а горестоящите ВЕЦ "Цанков камък“ и ПАВЕЦ "Орфей“ работят оптимално с цел максимално преработване на постъпващия приток, недопускане на преливане и освобождаване на допълнителен обем в язовирите от каскадата, посочиха от НЕК.От 15 февруари е отчетено рязко повишаване на притока в река Въча, който е довел до рязко запълване на свободния обем в яз. "Цанков камък". Високата вълна е овладяна чрез засилена работа на водноелектрическите централи, без допускане на допълнително изпускане на водни обеми от облекчителните съоръжения на язовирната стена. За 10 дни - от 15 до 25 февруари чрез работа на ВЕЦ "Цанков камък" са преработени 65 милиона кубични метра, които частично са акумулирани в яз. "Въча“. Въпреки интензивната работа на ВЕЦ завирените обеми в трите язовира остават високи.От 24 февруари язовирите "Въча“ и "Кричим“ са в режим на провеждане на висока вълна, като съгласно изискванията на нормативната уредба, от началото на регистриране на вълната, се изготвя учестена информация за състоянието и на двата язовира, която се изпраща на отговорните ведомства и институции.Превантивното облекчаването на язовирите, чрез контролирано изпускане при покачване на притока и обема в тях е обичайна практика при управлението на водите им, като в зависимост от конкретните условия, се преценява начина му на извършване - чрез ВЕЦ и/или чрез изградените за целта облекчителни съоръжения на язовирната стена, съобразно указанията на контролните органи, посочиха от НЕК."Доспат - Въча“ е сложна хидроенергийна каскада, състояща се от четири комплексни язовира - Доспат, Цанков камък, Въча и Кричим, и седем водноелектрически централи. Язовирите "Цанков камък“, "Въча“ и "Кричим“ се явяват последните три стъпала на каскадата. Над язовир "Въча" се намира "Цанков камък", а непосредствено под язовир "Въча“ е разположен язовир "Кричим“. Водите от язовир "Цанков камък“ се преработват от едноименната ВЕЦ постъпват в язовир "Въча“ се преработват от ПАВЕЦ "Орфей“ и постъпват директно в язовир "Кричим“, откъдето се извършва водовземане за ВЕЦ "Въча 2“, ВЕЦ "Въча 1“ и ВЕЦ "Кричим“. В този смисъл, трите язовира следва да се разглеждат като система с приток в язовир "Цанков камък“ и разход от язовир "Кричим“, формиращ оттока в поречието на река "Въча“.