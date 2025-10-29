ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивско село остана без вода
- направа нови водопроводни връзки от външна фирма
- авария на Помпената станция
Проблемите ще продължат до приключване на ремонтната дейност и до отстраняване на аварията.
