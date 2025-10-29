ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивско село остана без вода
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:44
©
Жители на пловдивското село Костиево не спират да негодуват поради липса на вода цял ден, а и към този час, разбра Plovdiv24.bg. Те коментират неудобството в във фейсбук. Според официалната информация в сайта на ВиК в селото няма да има вода или ще е нарушено водоподаването поради две причини:

- направа нови водопроводни връзки от външна фирма

- авария на Помпената станция

Проблемите ще продължат до приключване на ремонтната дейност и до отстраняване на аварията.







