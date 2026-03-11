ЗАРЕЖДАНЕ...
Отиде си бивш общински съветник и председател на ОбС в Куклен
Уважаеми съграждани,
На 11.03.2026 г., на 55 годишна възраст ни напусна завинаги Пламен Гошев - общински съветник през мандат 2015 г.- 2019 г. и председател на Общински съвет Куклен за периода от 2015 г. до 2018 г., както и председател на земеделска кооперация "Родопи" гр. Куклен за периода от 2019 г до 2022 г.
Община Куклен изказва съболезнования на семейството и близките му! Да почива в мир и светлина!
Поклонението ще започне от 11 ч., на 12.03.2026 г., в църква "Свети Атанасий Велики" гр. Куклен.
Пламен Гошев беше общински съветник от квотата на ПП ГЕРБ. Веднага след изборите през 2015 година, бе избран за председател на Общински съвет Куклен. На 15 септември 2018 година бе избран за общински ръководител на партийната структура на ПП ГЕРБ в Община Куклен, а малко по-късно, на 26 октомври 2018 година е освободен от председателското място в местния парламент. От 2019 г. е член на УС на Земеделска кооперация "Родопи".
Plovdiv24.bg поднася съболезнования на близките на Пламен Гошев.
