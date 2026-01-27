Община Карлово засилва контрола върху паркирането по тротоарите в града

© В отговор на зачестилите сигнали от граждани за блокирани тротоари и затруднено придвижване на майки с детски колички, хора с увреждания и деца, Община Карлово започва масирана кампания за освобождаване на пешеходните зони.



Общинският инспекторат засилва присъствието и контрола си на територията на целия град, включително и по вътрешнокварталните улици.



Съгласно чл. 94, ал. 3 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) паркирането върху тротоар е забранено. На основание чл. 183, ал. 2, т. 1 от ЗДвП, за това нарушение се налага глоба в размер на 25,56 евро (€).



През следващите 30 дни служителите на Инспектората ще поставят предупредителни съобщения на автомобилите, паркирани в нарушение, като същевременно ще продължат да прилагат предвидените в закона санкции при груби нарушения и блокиране на пешеходния трафик.



Целта на кампанията е да се даде достатъчно време на шофьорите да променят навиците си и да намерят подходящи места за паркиране. Тротоарът трябва да бъде безопасно място за всеки пешеходец.



Редът в града зависи от всички нас. Тротоарът е за хората. Нека заедно върнем реда в нашия град!