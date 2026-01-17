ЗАРЕЖДАНЕ...
|Младеж от Калофер се нуждае от спешно лечение
Семейството на момчето е преминало през няколко медицински прегледа и изследвания, като след комплексна оценка и консултация във Военномедицинска академия е поставена точната диагноза. Диагнозата е потвърдена и при последващи изследвания в Германия, където в момента Влади се подлага на лечение в специализирана клиника. Лечението включва курсове на химиотерапия, инфузии с медикаменти за контрол на заболяването. Това е само първи етап на терапията, който към момента протича без усложнения.
Докторите отбелязват, че ситуацията към този момент е контролирана и лечението е започнало навреме, което значително повишава шансовете за успешно лечение. Влади също вяра, че ще се върне у дома. Ще завърши училище, ще живее нормално.
Заплащането на лечението на стойност 130 000 евро е непосилно за семейството и близките на Влади.
В родния му Калофер вече се организират в подкрепа на момчето
От името на "Добротворци“ канят всички да се включат в каузата, зад която стоят човечност, вяра и подкрепа. Тази неделя от 12:00 ч. в центъра на Калофер ще се проведе благотворителен базар в подкрепа на едно наше калоферско дете – Владимир Стоянов Пенков (18 години).
Влади се лекува от лимфобластна левкемия в Германия. Лечението дава резултати и надежда, но стойността му е 130 000 евро – сума, непосилна за семейството.
Базарът ще се проведе в центъра на гр. Калофер на 18 януари, неделя, от 12:00 ч.
Всеки може да помогне като дойде на благотворителния базар и донесе хранителни изделия до събота, 18:00 ч. в Ръкоделницата и сподели информацията, за да достигне до повече хора
"Всяко участие има значение. Всяка подкрепа е още една крачка напред за Влади, за неговото бъдеще. Нека покажем, че Калофер има голямо сърце и че когато сме заедно, можем да правим чудеса", пишат от "Добротворци".
Габриела Гънчева пък призовава всички свои колеги музиканти, които имат възможност и желание, да се включат в благотворителен концерт, който тя организира на 18.01.2026 г. по обяд в центъра на град Калофер, по обяд.
"Нека чрез музиката си подадем ръка на едно geme, koemo има нужда от нас сега повече от Всякога. Всеки глас, Всяка песен и всяко присъствие ще бъдат лъч светлина по пътя към неговото оздравяване. Заедно можем да превърнем сцената в място на надежда, сила и живот. Благодаря от сърце на всички, които ще отделят време, сърце и талант, за да направим това добро за бъдещето на едно прекрасно момче. Нека бъдем заедно. Нека бъдем силни. Нека бъдем надеждата му“, призовава Габриела Гънчева.
Всеки, който има желание и възможност, може да дари за Влади:
Дарителската сметка в евро: Обединена Българска банка (България) ЕАД IBAN: BG87UBBS80021471711210
BIC: UBBSBGSF
Титуляр на сметката: Владимир Стоянов Пенков
