ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Младеж от Калофер се нуждае от спешно лечение
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:51Коментари (0)378
©
Младеж от Калофер се нуждае от спешно лечение. Владимир Стоянов Пенков е само на 18 години и се бори с остра лимфобластна левкемия. Той е син на лейтенант Христина Стефчева от Съвместното командване на силите, които също организират кампания за набиране на средства за лечението на Влади.

 

Семейството на момчето е преминало през няколко медицински прегледа и изследвания, като след комплексна оценка и консултация във Военномедицинска академия е поставена точната диагноза. Диагнозата е потвърдена и при последващи изследвания в Германия, където в момента Влади се подлага на лечение в специализирана клиника. Лечението включва курсове на химиотерапия, инфузии с медикаменти за контрол на заболяването. Това е само първи етап на терапията, който към момента протича без усложнения.

Докторите отбелязват, че ситуацията към този момент е контролирана и лечението е започнало навреме, което значително повишава шансовете за успешно лечение. Влади също вяра, че ще се върне у дома. Ще завърши училище, ще живее нормално.

Заплащането на лечението на стойност 130 000 евро е непосилно за семейството и близките на Влади.

В родния му Калофер вече се организират в подкрепа на момчето

От името на "Добротворци“ канят всички да се включат в каузата, зад която стоят човечност, вяра и подкрепа. Тази неделя от 12:00 ч. в центъра на Калофер ще се проведе благотворителен базар в подкрепа на едно наше калоферско дете – Владимир Стоянов Пенков (18 години).

Влади се лекува от лимфобластна левкемия в Германия. Лечението дава резултати и надежда, но стойността му е 130 000 евро – сума, непосилна за семейството. 

Базарът ще се проведе в центъра на гр. Калофер на 18 януари, неделя, от 12:00 ч.

Всеки може да помогне като дойде на благотворителния базар и донесе хранителни изделия до събота, 18:00 ч. в Ръкоделницата и сподели информацията, за да достигне до повече хора

"Всяко участие има значение. Всяка подкрепа е още една крачка напред за Влади, за неговото бъдеще. Нека покажем, че Калофер има голямо сърце и че когато сме заедно, можем да правим чудеса", пишат от "Добротворци".

Габриела Гънчева пък призовава всички свои колеги музиканти, които имат възможност и желание, да се включат в благотворителен концерт, който тя организира на 18.01.2026 г. по обяд в центъра на град Калофер, по обяд.

"Нека чрез музиката си подадем ръка на едно geme, koemo има нужда от нас сега повече от Всякога. Всеки глас, Всяка песен и всяко присъствие ще бъдат лъч светлина по пътя към неговото оздравяване. Заедно можем да превърнем сцената в място на надежда, сила и живот. Благодаря от сърце на всички, които ще отделят време, сърце и талант, за да направим това добро за бъдещето на едно прекрасно момче. Нека бъдем заедно. Нека бъдем силни. Нека бъдем надеждата му“, призовава Габриела Гънчева.

Всеки, който има желание и възможност, може да дари за Влади:

Дарителската сметка в евро: Обединена Българска банка (България) ЕАД IBAN: BG87UBBS80021471711210

BIC: UBBSBGSF

Титуляр на сметката: Владимир Стоянов Пенков







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Собственикът на най-коментираната къща в Асеновград: Не знаех, че...
15:45 / 16.01.2026
Обявиха частично бедствено положение в Асеновград
13:44 / 16.01.2026
Посегнаха и на манастира в Белащица - три пъти
09:08 / 16.01.2026
60-годишен водопровод остави Асеновград за 48 часа без вода, днес...
09:06 / 15.01.2026
Манол Генов: Тежката ситуация с аварията по магистралния водопров...
17:10 / 14.01.2026
Кметът на Асеновград: Скъпи съграждани, разбирам напълно напрежен...
10:58 / 14.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
09:41 / 17.01.2026
Остров в Гърция предлага безплатно настаняване и 500 евро месечно за семейства и работници
Остров в Гърция предлага безплатно настаняване и 500 евро месечно за семейства и работници
11:56 / 15.01.2026
Почина Нико Стоянов
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети
Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети
14:45 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Бизнесмен: Цените ни са най-високите, но в най-конкурентния пазар в света не спират да ни търсят
Бизнесмен: Цените ни са най-високите, но в най-конкурентния пазар в света не спират да ни търсят
09:53 / 16.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Зима 2025/2026 г.
Грабеж на крупна сума пари край Кюстендил
Дете почина при манипулация в зъболекарски кабинет в Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: