|Медицинският хеликоптер транспортира от Смолян млад мъж за животоспасяваща операция
Това съобщи за БТА д-р Красимир Събев – началник на Отделението по анестезия и интензивно лечение.
Пациентът е постъпил в МБАЛ "Д-р Братан Шукеров“ вчера по спешност с болки в гърдите.
След установяване на диагнозата е взето решение той да бъде транспортиран до София.
Най-вероятно на младия мъж ще бъде направена животоспасяваща операция още днес.
Шест села около Пловдив излизат на протест, блокират пътища
