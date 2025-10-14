ИЗПРАТИ НОВИНА
Медицинският хеликоптер транспортира от Смолян млад мъж за животоспасяваща операция
21:12
© БГНЕС
С медицински хеликоптер транспортираха от Смолян към София 27-годишен мъж на 27 години от Чепеларе с аневризма на гръдната аорта.

Това съобщи за БТА д-р Красимир Събев – началник на Отделението по анестезия и интензивно лечение.

Пациентът е постъпил в МБАЛ "Д-р Братан Шукеров“ вчера по спешност с болки в гърдите.

След установяване на диагнозата е взето решение той да бъде транспортиран до София.

Най-вероятно на младия мъж ще бъде направена животоспасяваща операция още днес.







