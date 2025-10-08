ЗАРЕЖДАНЕ...
|Любимо място на пловдивчани ще бъде преобразено
В процеса на работа през следващите месеци в района на екопътеката ще бъдат премахнати изцяло старите пейки, маси и съоръжения от туристическата инфраструктура, ще бъдат демонтирани постройката и прилежащите към нея обслужващи обекти, както и детската площадка.
На тяхно място ще бъдат поставени нови, съвременни модулни постройки, които ще осигурят качествено обслужване и информиране на посетителите и ще подобрят цялостния вид на мястото.
Санитарните възли ще бъдат изцяло обновени и осъвременени. Новата паркова мебел ще бъде снабдена със захранващи соларни фотоклетки, които ще осигурят осветление на беседките, които ще бъдат поставени на различни места в района на бивака.
Предвижда се и изграждане на пътеки и парапети, които ще спомогнат достъпа на хора с ограничени възможности и също така ще доведат до подобряване на удобството и безопасността на посетителите.
За най-малките ще бъдат осигурени две площадки, на които те да се забавляват и играят.
Постройката на екоцентър "Джендема“ ще бъде ремонтирана, а санитарния възел при нея изцяло обновен.
За следващия туристически сезон екопътека "Бяла река“ ще отвори врати за всички природолюбители с напълно нов вид, който изцяло ще подобри изживяването на посетителите.
За да се осигури безопасността на гражданите по време на строително-монтажните и ремонти работи, които ще се извършват на територията в срок до 30 ноември е въведена забрана за бивакуване и престой на външни лица в района на Посетителския комплекс, както и достъпът на МПС.
Пътят към екопътеката няма да бъде ремонтиран. Неговото състояние е лошо и той е труднопроходим и често е пречна за голяма част от желаещите да стигнат до природата.
Гражданите се надяват институциите да се разберат и да решат кой и кога да ремонтира зоната.
