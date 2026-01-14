Кукери изпълват улиците на Асеновград в карнавално шествие

© Улиците на Асеновград отново ще бъдат огласени от кукерски чанове, звън на хлопки и музика. И тази година – на 22-ри февруари (неделя) - ще се състои Карнавалното шествие, в което участие могат да вземат малки и големи.



Традиционно, карнавалът се провежда по повод Сирни заговезни.



Всеки, който има желание и възможност да се включи или се нуждае от повече подробности и информация, може да се свържете с организаторите на e-mail: vezenitsa@gmail.com или на тел.: 0877 331 665.