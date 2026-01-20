ИЗПРАТИ НОВИНА
Конкурс за изработка на мартеница с благотворителна цел в Асеновград
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:18Коментари (0)192
©
НЧ “Родолюбие" - Асеновград и Общинската организация на БЧК - Асеновград обявяват VI-ти Общински конкурс за изработка на мартеница - "Бъди здрав с Пижо и Пенда“.

Целта на конкурса е да се насърчат творческите способности и въображението на децата и младите хора при изработката на мартеници. Както и да се провокира инициативността и сръчността на по-възрастните дами (тази година могат да се включат не само деца). Участниците в конкурса ще обогатят знанията си за българската мартеница, за начина на изработване на мартеници, за първомартенската обредност. Конкурсът има за цел основно да провокира интерес сред децата на асеновградската община, да се запознаят с красотата и символиката на мартениците, да формира у тях творческо и естетическо мислене.

В Общински конкурс "Бъди здрав с Пижо и Пенда!“ могат да се включат деца и ученици от училищата, детските градини и читалищата на територията на общината. Допускат се за участие представители на извънучилищни звена и неправителствени организации.

Класирането ще бъде в следните възрастови групи и категории:

I възрастова група – до 7 г.

II възрастова група – oт I клас до IV клас.

III възрастова група – oт V клас до ХІІ клас..

I категория – "Мартеници“.

II категория – "Кукла, пано или накит“

III категория – "Мартеница, изобразяваща национален символ"

Ще бъде връчена и една специална награда за изработване на най-оригинална мартеница.

Мартениците се преглеждат и селекционират от компетентно 3-членно жури, а критериите са:

* оригиналност на изпълнение;

* техника на изпълнение;

* да отговаря на българската народна традиция;

* използвани материали.

Всяко изделие трябва да има етикет със следната информация: име и фамилия на участника; клас и училище/извънучилищно звено; категория; телефон за контакт.

Връчват се в 3 категории – индивидуални предметни награди за I, II и III място;

Всички участници ще получат грамоти.

Краен срок до 17:00 ч. на 23.02.26 г. (понеделник), включително. Място за предаване на готовите творби: всеки работен ден в НЧ "Родолюбие", с адрес: гр. Асеновград, ул. "Акад. Николай Хайтов" №4. Официално награждаване на общинския конкурс "Бъди здрав с Пижо и Пенда!“ и откриване на дарителска изложба базар, ще се състои на 24.02.26 г. (вторник) от 17:00 ч. в НЧ "Родолюбие". Изпратените творби няма да бъдат връщани на участниците. Те ще участват в изложбата-базар. Получените средства ще бъдат предоставени, като дарение на Общинската организация на "Червения кръст", за да достигнат до хора и семейства в нужда, защото Добротата ще спаси света!

За повече информация: Роси Стойкова - тел.: 0899 52 99 00; Милена Брусева - тел.: 08999 08 264.







