ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Конкурс за изработка на мартеница с благотворителна цел в Асеновград
Целта на конкурса е да се насърчат творческите способности и въображението на децата и младите хора при изработката на мартеници. Както и да се провокира инициативността и сръчността на по-възрастните дами (тази година могат да се включат не само деца). Участниците в конкурса ще обогатят знанията си за българската мартеница, за начина на изработване на мартеници, за първомартенската обредност. Конкурсът има за цел основно да провокира интерес сред децата на асеновградската община, да се запознаят с красотата и символиката на мартениците, да формира у тях творческо и естетическо мислене.
В Общински конкурс "Бъди здрав с Пижо и Пенда!“ могат да се включат деца и ученици от училищата, детските градини и читалищата на територията на общината. Допускат се за участие представители на извънучилищни звена и неправителствени организации.
Класирането ще бъде в следните възрастови групи и категории:
I възрастова група – до 7 г.
II възрастова група – oт I клас до IV клас.
III възрастова група – oт V клас до ХІІ клас..
I категория – "Мартеници“.
II категория – "Кукла, пано или накит“
III категория – "Мартеница, изобразяваща национален символ"
Ще бъде връчена и една специална награда за изработване на най-оригинална мартеница.
Мартениците се преглеждат и селекционират от компетентно 3-членно жури, а критериите са:
* оригиналност на изпълнение;
* техника на изпълнение;
* да отговаря на българската народна традиция;
* използвани материали.
Всяко изделие трябва да има етикет със следната информация: име и фамилия на участника; клас и училище/извънучилищно звено; категория; телефон за контакт.
Връчват се в 3 категории – индивидуални предметни награди за I, II и III място;
Всички участници ще получат грамоти.
Краен срок до 17:00 ч. на 23.02.26 г. (понеделник), включително. Място за предаване на готовите творби: всеки работен ден в НЧ "Родолюбие", с адрес: гр. Асеновград, ул. "Акад. Николай Хайтов" №4. Официално награждаване на общинския конкурс "Бъди здрав с Пижо и Пенда!“ и откриване на дарителска изложба базар, ще се състои на 24.02.26 г. (вторник) от 17:00 ч. в НЧ "Родолюбие". Изпратените творби няма да бъдат връщани на участниците. Те ще участват в изложбата-базар. Получените средства ще бъдат предоставени, като дарение на Общинската организация на "Червения кръст", за да достигнат до хора и семейства в нужда, защото Добротата ще спаси света!
За повече информация: Роси Стойкова - тел.: 0899 52 99 00; Милена Брусева - тел.: 08999 08 264.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
63-годишна жена е загиналата шофьорка от тежката катастрофа в Пло...
10:23 / 19.01.2026
Масов бой между роми в Хисаря
21:02 / 18.01.2026
Собственикът на най-коментираната къща в Асеновград: Не знаех, че...
15:45 / 16.01.2026
Обявиха частично бедствено положение в Асеновград
13:44 / 16.01.2026
Посегнаха и на манастира в Белащица - три пъти
09:08 / 16.01.2026
60-годишен водопровод остави Асеновград за 48 часа без вода, днес...
09:06 / 15.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS