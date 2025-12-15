© Мъж на около 80-годишна възраст от пловдивското село Скутаре се издирва, научи Plovdiv24.bg. Човекът е изчезнал в събота вечер около 2.00 часа след полунощ.



"Уважаеми жители, издирва се нашият добър приятел и съселянин Ваня! Ако някой има информация или го е виждал някъде, моля да се свърже с мен на 0889 244 622! Всяка информация ще ни е от полза! Моля се да го открием жив и здрав!", написаха в социалната мрежа Фейсбук близки до мъжа.