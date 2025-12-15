ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Издирва се!
"Уважаеми жители, издирва се нашият добър приятел и съселянин Ваня! Ако някой има информация или го е виждал някъде, моля да се свърже с мен на 0889 244 622! Всяка информация ще ни е от полза! Моля се да го открием жив и здрав!", написаха в социалната мрежа Фейсбук близки до мъжа.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Бачковският манастир: Това е измама, всеки може да я сътвори с из...
14:02 / 14.12.2025
Сблъсък между 4 автомобила край Пловдив
16:49 / 12.12.2025
Кметът на община "Родопи": Свиквам Общо събрание на населението (...
14:08 / 12.12.2025
Неправилно паркиране блокира редовно движението в Първенец
15:04 / 12.12.2025
Eдинствената фабрика за производство на елхи на Балканите се нами...
21:28 / 11.12.2025
ОДМВР Пловдив арестува водачка на тротинетка
11:58 / 10.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Хампарцумян: Ще закъснеят малко увеличенията на заплатите
10:42 / 13.12.2025
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
11:10 / 14.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS