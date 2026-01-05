Даниел е първото бебе на Асеновград за 2026 г.

© МБАЛ Асеновград Днес в 10.02 часа се е родило първото бебе на Асеновград за 2026 година - Даниел. Той тежи 2880 грама и е висок 49 см. Даниел е втори син в семейство Балеви. Майката Теодора и новороденото са в добро състояние, съобщават от МБАЛ-Асеновград. Баткото е роден оперативно също в нашето отделение 2020 година.



Екипът, помогнал за раждането на малкия Даниел е в състав: д-р Топчиян, д-р Мурад, анестезиологът д-р Караманова, д-р Димитров, д-р Тумбева - неонатолог, операционна акушерка Арабаджиева, акушерка Чауш, анестезиологични сестри Янкова и Гърбева и санитар Захариева.