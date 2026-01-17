ЗАРЕЖДАНЕ...
|Честито на "нежната сила" в пожарната на Асеновград!
В свят, в който силата се мери с мускули, Една жена я доказва с характер.
В типично мъжка професия тя не губи женствеността си, а я превръща в своя сила. Смелостта ѝ е тиха, постоянна и непоколебима – такава, каквато спасява животи.
Редом е с мъжете огнеборци, без компромис със себе си. Защото призванието не познава пол – то е за сърцатите. А в края на деня тя е просто майка – нежна, грижовна и отдадена. Същата сила, но с друго лице.
Колегите й от РДПБЗН- Пловдив честитят именния ден на една достойна жена-боец – Антония Антонова, инспектор "ПГ и СД“ в пожарната служба на Асеновград!
