Честито на "нежната сила" в пожарната на Асеновград!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:59Коментари (0)368
© РДПБЗН- Пловдив
виж галерията
За разлика от повечето жени Антония Антонова не търси внимание. Не доказва, че може – тя просто го прави. Смела и устремена, сред пламъците на огнения ад.

В свят, в който силата се мери с мускули, Една жена я доказва с характер.

В типично мъжка професия тя не губи женствеността си, а я превръща в своя сила. Смелостта ѝ е тиха, постоянна и непоколебима – такава, каквато спасява животи.

Редом е с мъжете огнеборци, без компромис със себе си. Защото призванието не познава пол – то е за сърцатите. А в края на деня тя е просто майка – нежна, грижовна и отдадена. Същата сила, но с друго лице.

Колегите й от РДПБЗН- Пловдив честитят именния ден на една достойна жена-боец – Антония Антонова, инспектор "ПГ и СД“ в пожарната служба на Асеновград!







