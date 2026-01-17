© РДПБЗН- Пловдив виж галерията За разлика от повечето жени Антония Антонова не търси внимание. Не доказва, че може – тя просто го прави. Смела и устремена, сред пламъците на огнения ад.



В свят, в който силата се мери с мускули, Една жена я доказва с характер.



В типично мъжка професия тя не губи женствеността си, а я превръща в своя сила. Смелостта ѝ е тиха, постоянна и непоколебима – такава, каквато спасява животи.



Редом е с мъжете огнеборци, без компромис със себе си. Защото призванието не познава пол – то е за сърцатите. А в края на деня тя е просто майка – нежна, грижовна и отдадена. Същата сила, но с друго лице.



Колегите й от РДПБЗН- Пловдив честитят именния ден на една достойна жена-боец – Антония Антонова, инспектор "ПГ и СД“ в пожарната служба на Асеновград!