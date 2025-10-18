ЗАРЕЖДАНЕ...
|Болницата в Пазарджик търси спешно кръводарители
Търсят се кръводарители с кръвни групи А(-) и 0(-), съобщиха от здравното заведение. Втора седмица непрекъснато има пациенти с отрицателен резус фактор и всички количества кръв са изчерпани, тъй като дарителите с Rh(-) са много по-малко, уточниха от областната болница.
Всеки, който желае да помогне за осигуряване на необходимите количества кръв, може да дари в работни дни в Кръвна банка на МБАЛ–Пазарджик.
До 8 ноември в лечебното заведение е в ход и шестата доброволческа кампания за безвъзмездно кръводаряване "Усмихни сърце".
