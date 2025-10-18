ИЗПРАТИ НОВИНА
Болницата в Пазарджик търси спешно кръводарители
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:37Коментари (0)246
Спешен призив за кръводаряване отправят от Отделението по трансфузионна хематология на Многопрофилна болница за активно лечение в Пазарджик. 

Търсят се кръводарители с кръвни групи А(-) и 0(-), съобщиха от здравното заведение. Втора седмица непрекъснато има пациенти с отрицателен резус фактор и всички количества кръв са изчерпани, тъй като дарителите с Rh(-) са много по-малко, уточниха от областната болница.

Всеки, който желае да помогне за осигуряване на необходимите количества кръв, може да дари в работни дни в Кръвна банка на МБАЛ–Пазарджик.

До 8 ноември в лечебното заведение е в ход и шестата доброволческа кампания за безвъзмездно кръводаряване "Усмихни сърце".







