Болницата в Пазарджик търси спешно кръводарители

© Спешен призив за кръводаряване отправят от Отделението по трансфузионна хематология на Многопрофилна болница за активно лечение в Пазарджик.



Търсят се кръводарители с кръвни групи А(-) и 0(-), съобщиха от здравното заведение. Втора седмица непрекъснато има пациенти с отрицателен резус фактор и всички количества кръв са изчерпани, тъй като дарителите с Rh(-) са много по-малко, уточниха от областната болница.



Всеки, който желае да помогне за осигуряване на необходимите количества кръв, може да дари в работни дни в Кръвна банка на МБАЛ–Пазарджик.



До 8 ноември в лечебното заведение е в ход и шестата доброволческа кампания за безвъзмездно кръводаряване "Усмихни сърце".