Благотворителна инициатива помогна за лечението на мъж от Смолян

© Родопски драматичен театър – Смолян Над 2700 лева са събрани от благотворителни инициативи на Родопски драматичен театър "Николай Хайтов" за лечението на мъж от Смолян, съобщи Катя Петрова от пресекипа на театъра.



Организирани бяха уъркшоп по публично говорене с участието на Ива Караманчева, както и концерт на местни изпълнители. Събитията бяха в подкрепа на Николай Бозинарев, който страда от множествена склероза и спешно се нуждае от средства за лечение зад граница.