ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Благотворителна инициатива помогна за лечението на мъж от Смолян
Организирани бяха уъркшоп по публично говорене с участието на Ива Караманчева, както и концерт на местни изпълнители. Събитията бяха в подкрепа на Николай Бозинарев, който страда от множествена склероза и спешно се нуждае от средства за лечение зад граница.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Отварят пътя Михалково - Кричим
16:12 / 09.11.2025
Двойна радост в пловдивско село, присъства и майката на Христо Ст...
18:59 / 08.11.2025
ЧСИ продава фабрика Пловдивско. Цената падна с 1 милион
08:19 / 08.11.2025
Нямат край бедите в Асеновград
15:18 / 06.11.2025
АПИ обещават до края на годината да завършат пътя до Първенец
19:46 / 06.11.2025
Възстановяват поетапно водоподаването в Асеновград
16:07 / 05.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
20:38 / 07.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS