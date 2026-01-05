ЗАРЕЖДАНЕ...
|Асеновград търси най-доброто вино
Ето какви са правилата на конкурса за "Най-добро домашно вино" от реколта 2025 г.
Ще бъде раздаден награден фонд от общо 2910 лв., както и два броя 50-литрови бурета.
Разпределение по категории.
Награди за производители от асеновградския регион.
ЧЕРВЕНИ ВИНА
І място - 400 лв. и 50-литрово буре
ІІ място - 350 лв.
ІІІ място - 250 лв.
БЕЛИ ВИНА
Най-добро бяло вино - 280 лв.
ВИНО РОЗЕ
Най-добро розе - 280 лв.
ИЗКУСТВЕНО АРОМАТИЗИРАНИ ВИНА (ПЕЛИНИ)
І място – 150 лв.
ПЛОДОВИ ВИНА
І място – 150 лв.
Награда за производител от населено място - извън община Асеновград.
І място – 300 лв. и 50-литрово буре
ІІ място - 250 лв.
ІІІ място - 200 лв.
Специална награда "Никола Македонски" за производство на домашен мавруд – 300 лв.
Регламент за участие.
1. В конкурса могат да участват производители на бели, розета, пелини и червени вина от реколта 2025 г.
2. Вината трябва да бъдат бистри и налети в стъклени винени бутилки.
3. Производителите могат да участват само със собствени вина.
4. В конкурса не могат да участват вина, произведени от грозде от директни сортове.
5. Производителите задължително посочват сорта или сортовете, от които е произведено виното.
6. Проби от вината (3 бутилки) трябва да бъдат предоставени в община Асеновград до 16.01.26 г. (петък).
7. Най-доброто домашно вино се определя от дегустационна комисия от специалисти от Национален институт за изследване и контрол на вина и спиртни напитки – София, Университет по хранителни технологии – Пловдив, Изпълнителна агенция по лозата и виното – София, Винарска изба от Асеновград и от община Асеновград.
Вино за участие се приема в сградата на община Асеновград - на II ет., от централния вход вдясно (помещението на бившия банков офис). Срок за предаване на проби – от 05.01.26 г. (понеделник) до 16.01.26 г. (петък), включително.
