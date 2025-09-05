© Асеновград отбелязва 140 години от Съединението на България. Тържественото честване започва още в навечерието на празника.



Ето и цялата програма:



05.09.25 г. (петък )



- 10:00 ч., с. Конуш - пред църквата "Св. Атанасий": Поднасяне на цветя в знак на признателност пред паметната плоча на участниците в Конушенската чета.



- 12:00 ч., с. Новаково - пред паметника на поп Ангел Чолаков: Поднасяне на цветя в знак на признателност.



06.09.25 г. (събота)



- 10:00 ч., парка срещу гарата: Поднасяне на цветя в знак на признателност пред паметната плоча на Пере Тошев. Слово ще изнесе Иван Дуков – директор на Исторически музей – Асеновград.



- 10:45 ч., пред служебния входа на община Асеновград: Безплатно раздаване на знамена за граждани.



- 11:00 ч., сцената на пл. "Акад. Николай Хайтов": Ритуал по издигане на националното знаме. Празничен концерт с патриотични и популярни български песни. Участват Станислава Димитрова – солист на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили на Република България, и Мъжка формация "Кантус“.