Община Асеновград обяви свободни работни места за шофьори на новите електрически автобуси за градските линии. Предоставени са два варианта за кандидатстване за вакантните длъжности.
Свободните места са обявени в Дирекция "Бюро по труда – Асеновград“, където вече тече прием на документи. Кандидатури за позициите на шофьори могат да се подават и в офиса на "Еко Транспорт – Асеновград“ ЕООД – на ул. "Васил Левски“ №7 (работно време: от 08:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:00 ч.).
Документите, които следва да бъдат подавани от кандидатите, са молба до управителя на предприятието – в свободен текст и CV (автобиография), като трябва да бъде посочен актуален телефон за обратна връзка.
Задължително условие е кандидатстващите за "шофьор на автобус“ да притежават свидетелство за правоспособност за управление на МПС от категория “D".
Основното месечно трудово възнаграждение е в размер на 1540 евро. Срок за прием на документи – 17.04.26 г. (петък), включително.
